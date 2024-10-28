北市推公私立敏感族群場所室內空品認證 目標2026年底1115處全申請

台北市市政大樓員工子女幼兒園及托嬰中心皆已取得室內空氣品質金級認證，28日由環保局長徐世勲親自授證。（台北市環保局提供）

2024/10/28 14:06

〔記者林承鴻／台北報導〕為保護敏感族群呼吸健康，台北市環保局與教育局、社會局及衛生局合作，推動北市268處公立幼兒園、托嬰中心、親子館、護理之家及運動中心等場所，於2026年底前取得室內空品認證，目前北市所有公托均已申請，公立幼兒園則有6成申請。環保局也將私立敏感族群場所納入輔導對象，目標於2026年底全數847處皆取得金級認證。

北市環保局去年3月率先發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私場所在後疫情時代採取「主動式」防疫新思維，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備或措施，降低室內疾病傳播機率，提升室內空氣品質。

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市府帶頭示範，市政大樓員工子女幼兒園及托嬰中心皆已取得室內空氣品質金級認證，今（28）日由環保局長徐世勲親自授證。目前北市所有公立托嬰中心均已申請空品認證，公幼則約6成申請。

環保局指出，市府幼兒園及托嬰中心皆裝設全新的全熱交換機，抽取新鮮外氣進入室內，並排出室內二氧化碳濃度較高的空氣，藉由新、舊空氣置換作業，讓嬰幼兒的教室隨時保有清新空氣。此外，市府幼兒園及托嬰中心亦設置紫外線殺菌設備，進一步減少空氣中細菌數量，降低孩童染疫風險。

環保局表示，嬰幼兒的免疫系統尚未發育完全，對環境的敏感度高，因此提供孩童及嬰幼兒安全、健康、舒適的學習及成長環境，一直是市府努力的方向；環保局也將私立敏感族群場所納入輔導對象，希望能於2026年底全數847處皆取得金級認證，並希望台北市各類型場所都能踴躍響應，共同提升室內空氣品質。

台北市政府員工子女幼兒園及托嬰中心除加強通風換氣，也設置紫外線殺菌設備。（台北市環保局提供）

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