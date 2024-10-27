探索在地歷史 新營綠川綠色生活地圖成果發表

新營綠川綠色生活地圖今日發表成果，透過實地踏查走讀，探索在地歷史與發展，未來透過按圖索驥，成為新營社區營造重要參考。（新營區公所提供）

2024/10/27 17:19

〔記者王涵平／台南報導〕新營綠川綠色生活地圖今日發表成果，透過實地踏查走讀，探索在地歷史與發展，未來透過按圖索驥，成為新營社區營造重要參考。

成果發表選在綠川銅馬旁涼亭舉行，銅馬原本放置於日治時期的新營神社，神社改建為中山公園後曾消失不見，後來被尋回並安置於新營美術園區現址，另有兩匹銅馬的複製品分別置於新營區公所與交通台前，象徵著歷史的重現與保存。

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活動一開始由曾經參與規劃地圖的學員先分享心得，隨後展開綠川沿線實地走讀，親自體驗嘉南大圳新營支線在不同時代的變遷與發展，並進一步了解水圳如何演變為今日的綠色生態走廊，讓居民對綠川有更深的認識，也檢驗地圖的實用性。

推動社區居民對綠川周邊環境的關注與保護，新營社區大學強調，地圖規劃是社區居民共同參與，透過實地踏查與居民訪談，記錄鄰近住戶對於綠川的歷史記憶，展示綠川周邊的自然與人文資源，喚起大家對保護環境的重視，推動友善土地的生活方式，讓社區的永續發展理念得以深化與實踐。

新營區長翁振祥表示，嘉南大圳新營支線的景觀改造工程，從民治東路到復興路總長2公里的綠化設計，結合公共藝術與步道設施，讓過去老舊的水圳成為市民熱門的休憩場所。

新營綠川綠色生活地圖今日發表成果，透過實地踏查走讀，探索在地歷史與發展，未來透過按圖索驥，成為新營社區營造重要參考。（新營區公所提供）

新營綠川綠色生活地圖今日發表成果，透過實地踏查走讀，探索在地歷史與發展，未來透過按圖索驥，成為新營社區營造重要參考。（新營區公所提供）

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