澎湖鹹水煙藝術季最終章 何曉玫舞團+康安宮傳統藝術團超震撼

何曉玫舞團在觀音亭演出，為澎湖鹹水煙藝術季帶來震撼視覺享受。（記者劉禹慶攝）

2024/10/26 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處舉辦的澎湖鹹水煙藝術季最終章-鹹水的舞浪，今（26）日由何曉玫舞團分在二崁聚落草地廣場、大菓葉玄武岩舉行兩場快閃演出，下午在馬公市觀音亭廟埕，為觀眾帶來前所未有的藝術震撼，也為鹹水煙藝術季寫下完美句點。

何曉玫以大膽創新的表現風格著稱，擅長結合現代舞蹈、劇場表演與台灣本土文化元素。舞團曾赴荷蘭阿姆斯特丹劇院表演及美國加州佛里蒙特的奧隆尼大學演出，在國際間多次獲得好評。這次到澎湖將帶來經典作品「默島進行曲」，展現傳統與現代之間的舞動對話，更邀請觀眾一起踏出屬於澎湖的「跤步」。

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何曉玫舞團今天攜手澎湖在地康安宮傳統藝術團，他們以深厚藝術底蘊將澎湖宮廟的傳統文化發揚光大。團長徐師傅帶領團員將澎湖獨有的廟會表演涼傘請佛、接駕儀式及三通鼓等，與何曉玫舞團的現代與舞民俗藝陣交流，形成震撼視覺和聽覺的交互體驗。現場還有填問卷送好禮，觀音亭導覽。

澎湖康安宮藝術團，加入鹹水煙藝術季演出。（記者劉禹慶攝）

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