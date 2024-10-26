台積電運動會驚見「整疊千元鈔佔位」 網笑：誰拿誰丟臉

網友發現，台積電運動會竟有人用一疊千元鈔票佔位。（擷取自Threads）

2024/10/26 18:42

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕護國神山台積電今（26）日，在新竹竹北體育場舉辦第27屆運動會，有網友分享，在休息區竟有整疊鈔票放在椅子上，一個早上並沒有被撿走，讓原PO直呼，台積電的員工真是誠信正直。貼文曝光，掀起許多網友熱議。

網友今在社群平台Threads發文，台積電運動會從一早就人潮滿滿，現場的員工也穿上今年新發的運動服，鮮藍色的上衣以及黑色運動褲，不過從畫面中能發現，不少人都用水瓶來佔位置，但仔細一看竟有人用整疊鈔票來佔位，讓原PO笑說，「台積電員工如何體現誠信正直，鈔票掉在運動會場一個早上沒人撿走」。

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貼文曝光，引起不少網友討論，「目測那邊大概是他們股票的一股多一點而已，應該只是他們的零用錢」、「因為你們撿起來的時間都賺更多了吧，老闆」、「台積電人那缺的會是那幾張？誰拿誰丟臉好嗎？」、「台積電員工表示：我尋找遺失錢的時間，2330一個跳動點就五千元了，才不在乎那一點遺失錢」、「千元大鈔：沒想到在台積電有我一席之地」。

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