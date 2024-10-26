為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台積電運動會驚見「整疊千元鈔佔位」 網笑：誰拿誰丟臉

    網友發現，台積電運動會竟有人用一疊千元鈔票佔位。（擷取自Threads）

    網友發現，台積電運動會竟有人用一疊千元鈔票佔位。（擷取自Threads）

    2024/10/26 18:42

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕護國神山台積電今（26）日，在新竹竹北體育場舉辦第27屆運動會，有網友分享，在休息區竟有整疊鈔票放在椅子上，一個早上並沒有被撿走，讓原PO直呼，台積電的員工真是誠信正直。貼文曝光，掀起許多網友熱議。

    網友今在社群平台Threads發文，台積電運動會從一早就人潮滿滿，現場的員工也穿上今年新發的運動服，鮮藍色的上衣以及黑色運動褲，不過從畫面中能發現，不少人都用水瓶來佔位置，但仔細一看竟有人用整疊鈔票來佔位，讓原PO笑說，「台積電員工如何體現誠信正直，鈔票掉在運動會場一個早上沒人撿走」。

    貼文曝光，引起不少網友討論，「目測那邊大概是他們股票的一股多一點而已，應該只是他們的零用錢」、「因為你們撿起來的時間都賺更多了吧，老闆」、「台積電人那缺的會是那幾張？誰拿誰丟臉好嗎？」、「台積電員工表示：我尋找遺失錢的時間，2330一個跳動點就五千元了，才不在乎那一點遺失錢」、「千元大鈔：沒想到在台積電有我一席之地」。

    由 @k.t1n9_ 發佈
    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播