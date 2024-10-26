新北深坑四寶文化節 好吃又好玩

新北市深坑四寶文化節，現場活動攤位好吃又好玩。（記者翁聿煌攝）

2024/10/26 17:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深坑「四寶文化節」今日登場，今年活動以「四寶遊世界」為主題，將豆腐、黑豬肉、綠竹筍、茶葉等深坑四寶融合世界文化元素，帶來充滿異國風情與地方特色的盛會，吸引許多眾帶著小朋友來參加。

深坑區長李漪萍表示，今年活動內容分為四大主題，參加「四寶環遊工作坊」DIY手作活動的民眾，可以親手製作茶葉蠟燭與茶葉香包、「四寶繽紛環遊秀」舞台表演安排有異國風情的新住民舞蹈、可愛活潑的深坑幼兒園舞蹈、親子同樂的啦啦蹦家族唱跳秀，充滿歡樂的小丑秀，還有金曲歌后林喬安帶來充滿情感與韻味的演唱。

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李漪萍表示，「四寶奇幻大冒險」闖關活動，大家可以挑戰趣味十足的闖關遊戲，集點兌換創意的四寶麵包與豆腐壽司，「四寶世界探險市集」由在地社區發展協會推出手作特色美食，還有四寶杯杯可以拿，家長們帶著小朋友開心加入。

李漪萍表示，深坑四寶文化節是深坑地區一年一度的重要盛事，透過活動展示深坑的獨特文化與美食，吸引更多遊客前來，推動地方觀光產業發展，她期望藉此活動讓更多人認識深坑、了解深坑，並愛上這個充滿人情味與自然美景的地方。

新北市深坑四寶文化節，向大家推薦好吃的豆腐、黑豬肉、綠竹筍、茶葉等深坑四寶。（記者翁聿煌攝）

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