巴西科學博覽會傳捷報 嘉義高中何承祐拿下二等獎佳績

2024年巴西科學博覽會（MOSTRATEC），國立嘉義高中學生何承祐拿下天文、地球科學、數學及物理組大會獎二等獎。 （圖由科教館提供）

2024/10/26 17:54

〔記者林曉雲／台北報導〕2024年巴西科學博覽會（MOSTRATEC）傳來捷報，國立嘉義高中學生何承祐一舉拿下天文、地球科學、數學及物理組大會獎二等獎，展現傲人佳績。

科教館長劉火欽說明，巴西科學博覽會是南美洲規模最盛大的科學博覽會，今年參與巴西科學博覽會的國家包含阿根廷、哥倫比亞、丹麥、墨西哥、巴拉圭、祕魯、葡萄牙、瑞士、突尼西亞、烏克蘭及我國共12國，地主國巴西境內21省參與，共有704件作品參賽，其中高中組有402件，國中小及幼稚園組有302件。

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何承祐說明，球狀星團由成千上萬顆星體組成，外觀呈球形的壯觀恆星集團，其中一類名為「天琴座RR型變星」的特殊恆星，其亮度會以週期性的方式變化，因此成為科學家測量宇宙距離的重要工具，他的作品「使用蓋亞資料庫探討球狀星團中天琴座RR型變星的組成」，使用GAIA DR3的大量數據探討天琴座RR變星在球狀星團中的比例及其與星團年齡、金屬豐度、星團大小的關係。

何承祐運用「蓋亞目錄」中的資料，發現不同星團中這類變星的數量存在顯著差異，除了以往認為的星團年齡和金屬含量，是影響變星數量的關鍵因素外，研究還揭示了星團大小可能是決定性因素之一，這可能與星團所受的「潮汐力」有密切關聯，這些新發現將有助於更深入了解球狀星團的長期演化過程。評審老師對其數據以及分析的能力給予肯定

劉火欽表示，何承祐表現優異，展現台灣科學研究的實力，前去和何承祐交流的各國師生人數眾多，台灣代表隊也準備具有我國特色的紀念品交流，此次巴西科學博覽會也選拔出優秀作品，代表巴西参與我國明年初舉辦的2025台灣國際科學展覽會。

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