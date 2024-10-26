澎湖貓咪遭撞傷躲引擎室 接力搶救送醫傷重不治

貓咪被救出，但送醫傷重不治。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/10/26 16:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖愛貓人士日前發現，菊島之星旁停放的車輛傳出貓咪微弱叫聲，通報警方，同時透過網路社群協尋，順利找到車主打開引擎蓋，救出傷貓送醫，但可惜最後功敗垂成，貓咪仍傷重不治。

據了解，愛貓人士24日行經菊島之星附近道路，發現路車輛傳出陣陣貓咪微弱的喵喵聲音，循聲辨位找到車子，聲音似乎由引擎蓋內發出，從縫隙可看到1隻橘貓在裡面，狀況似乎不佳，民間愛貓團體「澎湖貓看看中途驛站」向轄區啟明派出所報案，急尋車主。

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啟明派出所警員陳皓傑、朱信彰當天下午4點15分左右接獲通知，馬公臨海路菊島之星旁有貓咪受困汽車裡，趕赴現場了解，發現貓咪躲在引擎室內，底盤露出一截貓尾巴，聯繫車主到場，打開引擎蓋，由愛貓人士誘捕救出，送往動物醫院救治。

愛貓人士說，貓咪23日晚上遭車碰撞，24日發現躲在路旁車輛引擎蓋內，後腿好像不能動了， 送醫急救後還是去了貓星了，可能被車撞一段時間已經失血嚴重了。雖然結局不盡人意，還是感謝愛貓人士及警察協助。

警方和愛貓人士救援受傷貓咪。（澎湖交通觀察日誌提供）

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