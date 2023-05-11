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    首頁　>　社會

    小貓躲引擎室台中跟回基隆 女車主「溫馨接送情」直接收編

    孟姓女子開車從台中北上基隆，發現有隻幼貓受困在底盤與引擎室間。（記者林嘉東翻攝）

    孟姓女子開車從台中北上基隆，發現有隻幼貓受困在底盤與引擎室間。（記者林嘉東翻攝）

    2023/05/11 16:51

    〔記者林嘉東／基隆報導〕孟姓女子昨天（10日）從台中住處開回基隆老家，一路上不時聽到引擎室傳來「喵喵喵」叫聲，報請警消幫忙，救出受困引擎室幼貓。孟女感念幼貓一路從台中陪她北上的緣分，決定收編，給牠一個溫暖的家。

    基隆市警一分局延平街派出所警員陳俊基及消防人員昨天傍晚接獲報案趕抵，果然發現有隻貓咪躲在車輛底盤，拿著熱心市民提供的肉泥條，嘗試誘導牠離開車輛，貓咪卻遲遲不離開。

    警方引導孟女將車開到鄰近車行，車行老闆使用頂車機升高車輛，貓咪不斷在車輛底盤、引擎室與右前車輪上方逃竄，耗了半小時才將牠驅趕到適當位置，消防人員穿戴手套將貓咪救出。

    孟女感謝警消人員、車行老闆以及熱心民眾協助貓咪脫困，也感念牠一路從台中隨車北上的緣分，決定認養，給牠一個溫暖的家。

    車行老闆蔡家儫說，幼貓「身材」嬌小，是有可能躲在引擎室空隙中，車子行進中，引擎室內雖然熱，但有空氣對流，反而比車子停下來還涼快。

    警方提醒，野生動物偶爾會躲藏在汽車車底或引擎室內避雨、取暖，開車前要養成查看車底、拍打引擎蓋的習慣，確保沒有野生動物藏匿其中，以避免意外發生。

    孟女拿熱心市民提供的肉泥條餵幼貓，牠一口口吃不停。（記者林嘉東翻攝）

    孟女拿熱心市民提供的肉泥條餵幼貓，牠一口口吃不停。（記者林嘉東翻攝）

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