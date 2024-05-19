總統最終日細數8年政績！蔡英文留1句話 「希望台灣是團結的台灣」

總統蔡英文細數8年來點點滴滴，謝謝台灣人民將對台灣的改變和期待託付給她，並期許國家繼續前進，台灣是團結的台灣。（圖取自蔡英文臉書）

2024/05/19 21:31

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文今天最後一天在總統府上班，她晚間細數8年來點點滴滴，謝謝台灣人民將對台灣的改變和期待託付給她，一起為台灣創造許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容在台灣扎根，並期許我們的國家繼續前進，「如果要留下一句話給台灣，我會說我希望台灣是團結的台灣」，大家要有信心，只要是對國家好的事情，通力合作下一定可以完成。

蔡英文在社群媒體表示，最近很多行程都是最後一次，也遇到很多朋友把握機會來合照，拍完照，他們通常會說一句「謝謝總統」，「但其實最該說謝謝的人，是我。謝謝台灣人民，8年前給我機會，將對台灣的改變和期待託付給我，我也懷抱著改革的信念，走進了總統府。我還記得，我在8年前的就職典禮上說，我會讓大家看到這個國家的改變。」

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蔡英文提及，我們召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值；推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為我們的下一代，打下了堅實的發展基礎；婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型雖歷經挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，我們都見證了台灣的進步和改變。

蔡英文說，謝謝大家，和她一起為台灣創造許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。

蔡英文表示，她曾說過，她的任期會留在520，但我們的國家要繼續前進，「如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望台灣是團結的台灣。」我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成。過去8年如此，相信未來的日子也會是如此，再次感謝每一位台灣人民，未來，她會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。

總統蔡英文PO出與副祕書長黃重諺（左起）、張惇涵的合照。（圖取自蔡英文臉書）

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