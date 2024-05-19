賴清德明就職演說》前進信賴新未來 以人民利益至上

準總統賴清德、準副總統蕭美琴明天就職，賴清德將在就職演說強調，面對國會三黨不過半，會以人民利益至上、以國家為優先，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。（資料照）

2024/05/19 21:00

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賴清德520就職演說》具體釋放善意 訴求兩岸共榮

〔記者陳昀／台北報導〕準總統賴清德、準副總統蕭美琴明天就職，據透露，賴清德演說分3大主軸，在第一部分，賴將強調，面對國會三黨不過半，會以人民利益至上、以國家為優先，並重申依循蔡英文總統「四個堅持」及他向國人承諾的「四大和平支柱」具體行動，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。

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據透露，就職演說分成3大主軸。首先，秉持人民利益至上，國家優先對應國會新局，感謝海內外關心支持花蓮震災復原；第二，強化民主韌性，結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者；第三，積極貢獻世界，不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮。

據掌握，賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，在民進黨執政的第3個任期「承先啟後、迎向未來」，延續1月13日勝選感言基調，闡述台灣民主歷程經過人民嚴格檢驗後，他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，展現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。賴將提及，他與執政團隊會在過去8年政績基礎上，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。

面對國會三黨不過半 國家優先應對新局

首先，秉持人民利益至上，國家優先對應國會新局，感謝海內外關心支持花蓮震災復原。賴清德會感謝蔡總統，過去8年帶領執政團隊推動社會進步、防疫有成等成就，並重申他將在此基礎上回應民意期待，以自信、穩健、負責任的態度團結台灣，持續帶領國家在對的道路向前行。

面對國會三黨不過半，賴將在演說中表達，未來推動各項政策、法案，將以人民利益至上、以國家為優先，並進一步期許執政團隊，充分發揮行動創新精神，不負人民所託。

感謝海內外暖心關懷花蓮震災

由於訪團與特使貴賓接連表達關心與問候，賴清德也將在演說中誠摯感謝對4月花蓮震災表達關懷、提供協助的所有海內外暖心支持，並再次強調政府將全力以赴，持續各項災後的重建復原工作，以安定受災害衝擊的國人。

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