英國上議院副議長：賴清德就任後 英國國會持續給台灣最大支持

蔡英文今天在總統府接見英國國會上議院副議長、台英國會小組共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）、英國國會上議院副議長及對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner）、英國上議院議員德蘇莎女爵（Baroness D’Souza）、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion），由英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等。（總統府提供）

2024/05/19 16:45

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文蔡英文今天接見英國「台英國會小組」慶賀團及英國對台貿易特使訪團時表示，感謝英國近年持續在國際社會加強挺台力道，期盼隨著英國正式批准加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，能夠支持台灣申請入會。「台英國會小組」共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）說，台灣一直都有英國國會跨黨派最大的支持，新總統賴清德就任後，他們會持續給予台灣最大支持。

蔡英文今天在總統府接見英國國會上議院副議長、台英國會小組共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）、英國國會上議院副議長及對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner）、英國上議院議員德蘇莎女爵（Baroness D’Souza）、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion），由英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等。

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蔡英文表示，誠摯感謝訪賓們多年來致力於推動台英關係，在國際社會加強支持台灣的力道，像是今年的「澳英部長級諮商」及G7外長會議，都在會後的聯合聲明當中，展現對台海和平穩定的重視及支持台灣的國際參與。

蔡英文也感謝羅根作為「台英國會小組」共同主席，不斷凝聚英國國會的友台力量，深化雙邊友好關係，促進彼此更多的合作交流；英國對台貿易特使福克納積極推動的「提升貿易夥伴關係協定」去年完成簽署，台英雙邊持續聚焦「投資」、「數位貿易」及「再生能源和淨零碳排」等領域的合作，努力創造彼此的雙贏發展。

蔡英文表示，未來，台灣會與英國及其他民主夥伴繼續攜手努力，共同維護區域的和平穩定，並且促進印太地區的進步繁榮，也期盼隨著英國正式批准加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，能夠支持台灣申請入會，讓台灣與更多夥伴一起為全球貿易及供應鏈韌性帶來更多貢獻。

羅根表示，台灣一直都有英國國會跨黨派最大的支持，「台英國會小組」是英國國會最大的小組之一，致力推動台英各項合作與交流；新總統賴清德接任後，他們也會持續給予台灣最大支持。如果蔡總統有機會赴訪英國，「台英國會小組」將竭誠歡迎。

福克納表示，感謝蔡總統過去8年所做的一切，台灣與英國的友好關係持續強化，雙方連結也持續增強。蔡總統與倫敦的關係極其深厚，相信倫敦政治經濟學院也希望以他們的方式對蔡總統做出榮譽表彰。

「台英國會小組」共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）表示，台灣一直都有英國國會跨黨派最大的支持，新總統賴清德就任後，他們會持續給予台灣最大支持。（總統府提供）

蔡英文今天在總統府接見英國國會上議院副議長、台英國會小組共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）、英國國會上議院副議長及對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner）、英國上議院議員德蘇莎女爵（Baroness D’Souza）、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion），由英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等。（總統府提供）

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