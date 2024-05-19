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賴清德520就職演說》具體釋放善意 訴求兩岸共榮

準總統賴清德、準副總統蕭美琴明天就職，據透露，賴清德就職演說將具體釋放善意，表達不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮的立場。（資料照）

準總統賴清德、準副總統蕭美琴明天就職，據透露，賴清德就職演說將具體釋放善意，表達不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮的立場。（資料照）

2024/05/19 21:00

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賴清德明就職演說》前進信賴新未來 以人民利益至上

〔記者陳昀／台北報導〕準總統賴清德、準副總統蕭美琴明天就職，據透露，賴清德就職演說分三大主軸，其中針對備受關注的兩岸議題，賴清德將強調透過價值外交，結交理念相近盟友，展現台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，宣示以持續推動台灣民主、和平、繁榮的現狀為己任，並具體釋放善意，表達不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮的立場。

據透露，就職演說分成三大主軸，包括：第一，秉持人民利益至上，國家優先對應國會新局，感謝海內外關心支持花蓮震災復原；第二，強化民主韌性，結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者；第三，積極貢獻世界，不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮。

在強化民主韌性，結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者的部分，賴清德將從中華民國台灣的民主歷程，談及民主團結、民主治理、民主和平等行動，對內承諾持續推動18歲公民權等，強化台灣民主韌性。

在面向世界的態度方面，賴清德會延續選舉時主張的「讓台灣成為民主世界MVP」，透過價值外交，結交理念相近盟友，攜手面對現今複雜的地緣政治情勢之下，來自中國的各種軍事外交手段施壓。對於近期中國在國際展開對台灣的法律戰攻擊，引來國際社會高度關注，賴也會再度強調，台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，並與民主世界站在同一陣線，成為世界共同體中不缺席的一員。

第三，積極貢獻世界，不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮。賴清德將談及台海和平已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會高度的共識，並將宣示以持續推動台灣民主、和平、繁榮的現狀為己任，致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等，承擔責任，積極貢獻世界。正因為台灣在全球經濟與地緣穩定都扮演不可或缺的角色，對於外界關注兩岸交流合作，賴清德也將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。

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