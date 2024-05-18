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5/18 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落「這3地」

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

2024/05/18 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月18日）開獎的第113000120期今彩539頭獎開出3注，由桃園市新屋區新屋里中華路232號1樓「仟佰萬投注站」、桃園市桃園區新埔里經國路369號1樓「億州企業社」、新北市永和區仁愛路220號「隆中獎彩券行」開出，每注可得800萬元。

第113000120期今彩539中獎號碼為「05、10、11、32、37」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共8095注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7443注中獎，每注可得50元。

第113000120期39樂合彩中獎號碼為「05、10、11、32、37」，四合共2注中獎，每注21萬2500元；三合共255注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1546注中獎，每注可得1125元。

第113000120期3星彩中獎號碼為「547」，壹獎共45注中獎，每注可得5000元。

第113000120期4星彩中獎號碼為「7927」，壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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