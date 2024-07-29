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驚險畫面曝！基隆流浪貓受困20米高架橋多天 出動雲梯車救援

流浪貓受困在高架橋旁的排水管上。（記者吳昇儒翻攝）

流浪貓受困在高架橋旁的排水管上。（記者吳昇儒翻攝）

2024/07/29 21:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市政府動物保護防疫所今日接獲民眾報案指出，有一隻流浪貓疑似翻越國道高架橋的隔音牆後，卡在牆外的排水管外，已經好幾天無法脫困。動保所人員發現小貓困在20公尺（約5層樓）高架橋排水管上，難以救援，只好請消防局派員協助。消防隊員抵達後，決定出動雲梯車，升到20公尺的排水管處，將小貓安全救下，交由動保所人員照顧。

基隆市消防局今日下午3時許接獲動保所人員通報，有一隻小貓受困在高速公路橋樑上（華五路、光一路口處上方），受困位置離地約20公尺高，人員無法接近，希望消防隊員能夠幫忙。

消防局派遣轄區仁愛分隊前往支援，到達現場發現小貓位於橋下水管上，險象環生，且受困位置過高，架設雙節梯也無法接近，原本考慮從高架橋上隔音牆下降救援，考量該處位於高速公路上，車輛往來頻繁，恐造成危險，且需跨過隔音牆，不易固定，評估之後決定以雲梯車升梯救援。

雲梯車到場後，消防員順利升梯，靠近小貓，牠也十分溫順配合，讓隊員將其帶下，帶回地面後即交由動保所安置。

消防員救貓期間，不少市民圍觀，擔心貓咪安危，見到貓咪順利救下後，紛紛讚賞消防人員的英勇救援。

小貓受困在20公尺高的橋梁上。（記者吳昇儒翻攝）

小貓受困在20公尺高的橋梁上。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員將貓咪救下。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員將貓咪救下。（記者吳昇儒翻攝）

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