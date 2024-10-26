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    結合美食與音樂基隆碧砂食光之旅11/9舉行 即起開放報名

    基隆碧砂食光之旅，可以吃到產地新鮮特色料理，搭配音樂演唱會，享受山海的浪漫。（基隆市政府提供）

    基隆碧砂食光之旅，可以吃到產地新鮮特色料理，搭配音樂演唱會，享受山海的浪漫。（基隆市政府提供）

    2024/10/26 13:02

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕為行銷新鮮美味的農漁食材料理，基隆市政府產業發展處11月9日將在碧砂漁港「辦桌」，結合在地生態主廚與音樂演唱，可以吃到來自產地的特色料理，享受山海的浪漫，每人990元，即日開放報名。

    產發處指出，「碧砂食光之旅」戶外餐桌活動，餐點從前菜、湯品、主食到甜點共8道料理，巧妙了融合產地的故事，有金銀雙色的蒸炸劍蝦水餃、雞捲與蛋腸，與作工細膩的套腸，還有基隆味的魚皮鮮蝦海鮮羹搭配紅糟鰻、咖哩炒麵、小卷米線、山藥牛奶埔雞湯、蜂蜜甜柿石花雪酪等。

    產業發展處副處長蔡馥嚀說，產地餐桌活動邀請基隆八斗邀友善餐廳主廚戴秀珍規劃和設計菜單，以基隆在地特色農漁產為原料，品嘗美食之餘，也將生態及友善土地的觀念帶給消費者。

    產發處長林鼎超表示，除了以活動推動觀光，吸引遊客前來外，期望將食農及生態等觀念帶給民眾，與業者共同推廣基隆在地特色，打造更多元化的基隆觀光產業。

    相關內容與報名資訊也可上「潮嚮 ‧ 山海基隆」粉絲專頁查詢。

    活動報名網址

    基隆碧砂食光之旅，可以吃到產地新鮮特色料理，搭配音樂演唱會，享受山海的浪漫。（基隆市政府提供）

    基隆碧砂食光之旅，可以吃到產地新鮮特色料理，搭配音樂演唱會，享受山海的浪漫。（基隆市政府提供）

    基隆碧砂食光之旅，可以吃到產地新鮮特色料理，搭配音樂演唱會，享受山海的浪漫。（基隆市政府提供）

    基隆碧砂食光之旅，可以吃到產地新鮮特色料理，搭配音樂演唱會，享受山海的浪漫。（基隆市政府提供）

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