基隆國際帆船繞島賽 餐車市集同樂

基隆市23日舉行台琉盃國際帆船賽，吸引來自9國超過200位好手，分乘30艘帆船，參加基隆嶼繞島賽。（基隆市府提供）

2024/06/24 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕第廿五屆台琉盃國際帆船賽基隆嶼繞島賽昨天在基隆碧砂漁港登場，基隆市政府同步在碧砂漁港舉辦潮境海灣節，除了山海餐車市集，並舉辦遙控帆船體驗等活動，邀請民眾共同來體驗風帆與海洋的魅力。

基隆到石垣島越洋賽 今接力

基隆市產業發展處指出，市府每年舉辦台琉盃國際帆船賽，分成三段賽程，第一段賽程是基隆嶼繞島賽，第二段賽程是自基隆到日本石垣島的越洋賽段，第三段則是在石垣島名藏灣舉行琉球王朝盃。

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今年帆船賽事共有來自日本、加拿大、智利及美國等九國、卅艘帆船、二百卅六位選手參賽，一早自碧砂漁港出發，繞行潮境海灣後再朝向基隆嶼，繞島一圈後返航，全程七浬。

帆船賽攝影賽 最高獎金3千元

基隆市產發處長林鼎超表示，今年潮境海灣節首度舉辦「Sea Keelung帆船賽攝影競賽」，他提醒民眾在六月卅日前，將昨天拍到的精彩照片，投稿至海灣節官網參加競賽，就有機會獲得最高三千元的獎金。

潮境海灣節活動現場，除有超過卅攤的山海餐車市集、廿攤的潮嚮主題咖啡市集外，還有充滿趣味的帆船知識小學堂闖關活動，現場還設行動書車，民眾可隨意取書閱讀，度過夏日午後。

市府產發處海洋及農漁發展科科長蔡馥嚀表示，今天早上開始台琉盃基隆到石垣島越洋賽將接力進行，歡迎民眾關注線上定位系統，繼續為各國好手加油。

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