嘉義東石百人清潔大作戰 協力清除90歲嬤回收物

東石鄉公所進行村里清潔大作戰。（圖由東石鄉公所提供）

2024/10/26 13:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉公所今天在塭仔村舉辦「村里清潔大作戰」，有超過百人參與，當地1位90歲阿嬤平時撿拾許多回收物，但大量堆積卻無力清理而造成髒亂，公所協同當地住戶協助清理堆積垃圾及回收物，改善當地環境品質。

嘉義縣環保局副局長楊啟明、東石鄉長林俊雄、東石鄉代表會主席黃錫駒及鄉民代表、東石鄉團委會長陳良勝、塭仔村長鄭叁泰等及居民、志工等共132人參與，進行路容清掃、雜草清除、綠美化維護、髒亂點整頓、積水容器覆網、巨型樹木修剪及輪胎鑽孔等作業。

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公所表示，塭仔社區富有人文與文化歷史，經過社區規畫師調查後發現，在清朝年代朴子溪支流流經塭仔，而碼頭棧寮就位在社區廚房後的水塘；大鼎灶社區旁有空間進行規劃，改善環境也讓社區長輩有乘涼活動的空間，廚房周邊也是社區菜園，種滿蔬菜，就近做為產地直送的新鮮食材。

今天村里清潔大作戰在塭仔村清理街道長度達3.5公里，清理垃圾約6公噸，清除積水容器8個，修剪樹木6.8公噸、綠美化2處、髒亂點整頓5處，並辦理菸蒂兌換活動，附近民眾攜帶裝滿菸蒂的寶特瓶兌換現金30元，共計蒐集69罐菸蒂，回收近17250根菸蒂。

公所表示，大清掃配合塭仔村積蓄雨水進行菜園澆灌，積水容器不傾倒積水而是加掛細網，避免蚊蟲於水中產卵；由於當地民宅屋頂常放置廢輪胎避免屋頂因強風掀開，今天也進行鑽孔作業，避免廢輪胎積水孳生蚊蟲。

堆滿回收物與垃圾的雜亂點。（圖由東石鄉公所提供）

眾人協力將堆滿回收物、垃圾的雜亂點清除乾淨。（圖由東石鄉公所提供）

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