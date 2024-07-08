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馬來西亞環球廚藝挑戰賽 吳鳳科大獲1金2銀

葉國献（中）參加第3屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽獲1金2銀佳績。（吳鳳科大提供）

葉國献（中）參加第3屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽獲1金2銀佳績。（吳鳳科大提供）

2024/07/08 18:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2024第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽7月2日至4日在吉隆坡舉行，吳鳳科技大學餐旅管理系老師葉國献入選國家代表隊，抱回個人競賽組1金2銀以及廚藝小金人1座，讓吳鳳科大師生與有榮焉。

吳鳳科大表示，馬來西亞環球廚藝挑戰賽在吉隆坡在國際貿易及展覽中心舉行，該賽由馬來西亞環球廚藝協會主辦，是世界廚師協會認證的D級國際廚藝賽事，今年共約430位選手來自全球廚藝精英競逐。

吳鳳科大說，由吳鳳科大、台北城市科技大學等師生共22名選手組成的台灣國家代表隊，比賽前由外交部長林佳龍授旗，代表隊參賽項目包括現場熱烹煮菜海鮮、羊肉、牛肉、雞肉、亞洲素食主餐菜、壽司拼盤挑戰賽、中式養生健康餐、仁當雞廚藝挑戰賽、亞洲主菜冷展示與糖藝展示等39項個人競賽項目，還有專業團體賽、青年廚師2人賽。代表隊總計獲12面金牌、14面銀牌、10面銅牌、10面佳作及8項特別榮譽。

吳鳳科大表示，競賽結束後，台灣國家隊17位參賽選手及當地優秀廚師受吉隆坡拉曼大學邀請，辦理「美食餐宴慈善之夜」設席60桌，為拉曼大學醫學院籌募近50萬令吉，成為台灣人驕傲。

吳鳳科大餐旅管理系老師葉國献獲個人組亞洲冷盤展示組金牌。（吳鳳科大提供）

吳鳳科大餐旅管理系老師葉國献獲個人組亞洲冷盤展示組金牌。（吳鳳科大提供）

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