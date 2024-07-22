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拚淨零排放 我國雙燃料船員培訓課程獲新加坡認可

長榮建造24艘甲醇雙燃料貨櫃輪。（資料照，長榮提供）

長榮建造24艘甲醇雙燃料貨櫃輪。（資料照，長榮提供）

2024/07/22 12:37

〔記者蔡昀容／台北報導〕因應國際海事組織（IMO）2030年國際航線船舶使用5至10%零排放技術或燃料目標，國立台灣海洋大學指派師資至國外進修，其籌備的「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGF Code）」訓練計畫，本（7）月獲新加坡認可，近期將開班訓練，培育我國雙燃料船船員需求。

有鑑於全球氣候變化，IMO針對船舶溫室氣體排放訂定目標，要求2030年國際航線船舶，應至少使用5至10%零排放技術或燃料，2050年實現溫室氣體淨零排放。國內國際航線航商包含裕民、陽明、長榮等，已陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，並持續針對氫氣、氨氣等替代燃料船評估購建可行性。

航港局統計，裕民4艘LNG雙燃料船去（2023）年上線，陽明5艘LNG雙燃料船預估2026交船，長榮24艘甲醇雙燃料船預計2025年底交船。

航港局表示，根據STCW公約規範，在雙燃料船服務的船員，需完成IGF Code專業訓練；我國的船員訓練機構台灣海洋大學，2022年籌備課程，包含課程內容、教材編撰、設備、師資遴聘等，並指派師資至國外進修IGF Code訓練。

航港局指出，我國非STCW公約締約國，為使我國船員取得船員專業訓練證書，並獲締約國認可，我國船員訓練機構大多與其他締約國合作課程認證；我國許多船隊掛新加坡籍，海大的IGF Code訓練計畫也於2024年7月獲新加坡認可，並經航港局同意開課，預計近期開班，請有意願參加訓練的船員，密切追蹤海大開課訊息，可洽詢02-2462-2192 分機3033或3050。

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