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李遠哲：淨零要達標 明年起每年減碳10％

李遠哲表示，二○五○年若要達到淨零排放，政府和民間要有決心，從明年開始每年減碳十％。 （記者蔡淑媛攝）

李遠哲表示，二○五○年若要達到淨零排放，政府和民間要有決心，從明年開始每年減碳十％。 （記者蔡淑媛攝）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前中研院長李遠哲昨日出席國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展開幕，他呼籲，明年開始必須要落實每年減碳十％，否則會愧對下一代。

均溫上升3度 人類恐消失

李遠哲表示，二○五○年若要達到淨零排放，政府和民間要有決心，從明年開始每年減碳十％，若不以這個目標前進，將難以達成，另外，對於大家討論使用核能，擔憂可能有地震等的災害風險，但震災可能是局部的，溫室氣體卻是全球暖化，足以讓人類滅絕，若平均溫度上升攝氏三度、熱浪不斷，人類恐會從地球上消失。他一再強調：「明年開始必須要落實每年減碳十％。」

環境部長彭啓明昨也與會，他指出，上任五十多天和各界討論氣候議題，發現大家對氣候變遷的認知都不一樣，他認為氣候行動不應變成政府的規定，氣候變遷也應倡議成一種文化，政府扮演搭建台灣永續生活的平台。

科博館館長焦傳金表示，今年是有紀錄以來最熱的一年，到今年六月為止，全球地表均溫已連續十三個月打破同期紀錄，今年年均溫可能再創新高，減緩氣候變遷並積極因應，是無法避免的衝擊，也是全人類刻不容緩的重要任務。

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