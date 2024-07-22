全台首座失智多層級照顧園區在屏東 卓揆讚「好像兒童樂園」

行政院長卓榮泰22日視察屏東縣「多層級樂活照顧服務園區」並給予肯定。（記者羅欣貞攝）

2024/07/22 12:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣打造全國第一座照顧失智者的「多層級樂活照顧服務園區」，4月開幕，行政院長卓榮泰今天（22）日前往視察，稱讚如同兒童樂園般輕鬆自在，肯定園區結合研究、教育與社區共融三位一體的服務，期盼未來成為國內失智照顧的教學示範園區，讓屏東長照服務引領台灣。

行政院長卓榮泰在屏東縣長周春米、行政院發言人陳世凱、行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮、衛福部次長林靜儀、司長祝健芳、佳恩長照社團法人執行長趙禹涵及各級民意代表陪同下，逐一視察園區各樓層環境與設施，包括運動休閒區、共融遊戲場、失智照護教研中心、結合科技的相關設施等，並與園區住民鼓勵互動，場面十分溫馨。

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卓揆表示，屏東縣歷年來在長照服務方面一直很用心，並將貼心服務落實到每一個角落，長照服務一直也是民眾滿意度非常高的政策。今天走進屏東的多層級樂活照顧服務園區，感覺整體色彩明亮、氣氛歡樂，如同兒童樂園般輕鬆自在，高齡化、少子化已是趨勢，政府相當重視，各項重大福國利民法案必須加速進行，讓民眾知道新政府更明確的施政方向與重大政策，因此將持續走訪各地關心國家重大工程，各縣市長照、社區關懷據點等，走入第一線發現問題、解決問題。

屏東縣長周春米表示，多層級樂活照顧服務園區建設經費約4億1500萬元，感謝衛生福利部前瞻計畫補助1億5460萬元，及屏東縣公彩基金與屏東縣議會的支持，讓縣府推動屏東縣第一處具複合式照護及社區共融的服務園區。園區主要分為「高齡照護區」及「樂齡學習區」兩大區域；歷經3年多努力，今年4月11日正式啟用，將完成設定的目標與功能，實現長者生活在社區，在地安老目標。

屏東縣65歲以上老年人口16萬2710人，推估失智人口近1萬3000人，目前屏東縣有12家失智共同照護中心、37處失智社區服務據點及68處日間照顧中心，提供屏東縣33鄉鎮失智失能長輩服務。

屏縣府長照處長陳桂敏說明，屏東多層級樂活照顧服務園區， 針對失智者或併有失能情形長輩提供不同型態的照顧服務，包括住宿式照顧機構、小家庭式的團體家屋，也有日間照顧中心、居家服務等，透過團隊整合不同照顧模式與失智照護模組研究發展導入智慧科技，期提供更精準的失智照護服務。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

屏東縣打造全國第一座照顧失智者的「多層級樂活照顧服務園區」，環境優美。（屏東縣政府提供）

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