土航遇亂流安抵桃機 4旅客、2組員受傷

遇到亂流的土耳其航空班機，傍晚6點01分降落桃園機場。（記者姚介修攝）

2024/09/05 20:18

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場今日下午4點59分接獲通報，一架土耳其航空飛往桃園機場的班機，飛行途中遇到亂流，有旅客、組員受傷需要救護支援，班機在傍晚6點01分落地，經桃機醫護人員檢查，有4名女性旅客及2名機組人員受傷，一名旅客頸椎傷勢較為嚴重，送往長庚醫院醫治。

這架土耳其航空TK24班機，由伊斯坦堡飛桃園機場共搭載213名乘客，原本預計17點55分抵台，搭乘該班機一名旅客表示，在抵達桃機前約2小時，晚餐發完後，突然飛機遇到亂流，飛機一上一下而已，機內就「大家雞飛狗跳」，她頭部輕微撞，直說「真的有嚇到」。

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桃園機場接到該機機長通報後，因為狀況不明，先派遣9部救護車在機坪戒備，航管也給予優先進場落地，班機抵達後，桃機各單位派員現場戒備，機場聯新醫院也派醫生及醫護人員，為4名受傷旅客及2名空服人員檢查，所幸都是輕傷，旅客也拒絕送醫，組員只有手臂輕微扭傷，只有一名脊椎受傷的旅客，戴上頸椎固定器，由救護車送往長庚醫院檢查。

頭部輕微撞擊的旅客說，飛機遇到亂流一上一下，大家「雞飛狗跳」。（記者姚介修攝）

土耳其航空TK24班機遇亂流，平安降落桃園機場。（記者姚介修攝）

一名旅客頸椎受傷較為嚴重，送往長庚醫院醫治。（記者姚介修攝）

桃機各單位派員現場戒備。（記者姚介修攝）

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