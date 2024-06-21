為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

照料失智者 米崙日照中心開幕

新建的米崙日照中心是一層樓平房，空間寬敞方便長輩行動出入。（記者花孟璟攝）

新建的米崙日照中心是一層樓平房，空間寬敞方便長輩行動出入。（記者花孟璟攝）

2024/06/21 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮第一家專門為失智者設立的日照中心「米崙日照中心」昨天開幕，五十歲以上失智者就可加入，開放式的小客廳內失智長輩作運動、泡咖啡或畫畫、還有小庭院可實施園藝治療。

花蓮依人口比例約有四千五百名失智長輩，昨天開幕的米崙日照中心是士林靈糧堂向台肥租花蓮市順興路土地、自費興建一層樓平房，寬敞空間設置四個開放式小客廳，參加長輩分組活動，有小家庭一樣的溫馨感。照服員說，最近剛開放上課，有長輩剛來時臉上全無表情，也容易發脾氣，但每天到日照中心上課、與大家互動，脾氣和行為也慢慢改善。

士林靈糧堂花東服務處長倪頌惠說，目前卅五名長輩每週一到週五來到米崙中心「上學」，除了生活照顧、文康休閒課程、健康促進體操、中午餐點、服藥管理，也提供交通車接送，範圍包含北花蓮的新城鄉、花蓮市、吉安鄉等三鄉鎮。

倪頌惠說，米崙中心收容對象由於是針對失智症長者，因此包括認知課程、多元治療、園藝療癒治療乃至收容環境，都是針對失智症狀來設計，目的是促進長輩認知功能、穩定情緒並延緩退化，另可沐浴服務及三床的住宿喘息服務，洽詢電話（○三）八二三○八八○。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播