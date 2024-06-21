照料失智者 米崙日照中心開幕

新建的米崙日照中心是一層樓平房，空間寬敞方便長輩行動出入。（記者花孟璟攝）

2024/06/21 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮第一家專門為失智者設立的日照中心「米崙日照中心」昨天開幕，五十歲以上失智者就可加入，開放式的小客廳內失智長輩作運動、泡咖啡或畫畫、還有小庭院可實施園藝治療。

花蓮依人口比例約有四千五百名失智長輩，昨天開幕的米崙日照中心是士林靈糧堂向台肥租花蓮市順興路土地、自費興建一層樓平房，寬敞空間設置四個開放式小客廳，參加長輩分組活動，有小家庭一樣的溫馨感。照服員說，最近剛開放上課，有長輩剛來時臉上全無表情，也容易發脾氣，但每天到日照中心上課、與大家互動，脾氣和行為也慢慢改善。

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士林靈糧堂花東服務處長倪頌惠說，目前卅五名長輩每週一到週五來到米崙中心「上學」，除了生活照顧、文康休閒課程、健康促進體操、中午餐點、服藥管理，也提供交通車接送，範圍包含北花蓮的新城鄉、花蓮市、吉安鄉等三鄉鎮。

倪頌惠說，米崙中心收容對象由於是針對失智症長者，因此包括認知課程、多元治療、園藝療癒治療乃至收容環境，都是針對失智症狀來設計，目的是促進長輩認知功能、穩定情緒並延緩退化，另可沐浴服務及三床的住宿喘息服務，洽詢電話（○三）八二三○八八○。

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