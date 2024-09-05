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    力拚技職奧運 CAD機械設計製圖劉冠緯挑戰世界金牌

    劉冠緯（右）接受林似諭訓練師（左）指導CAD機械設計製圖3D列印成形技巧。（中彰投分署）

    劉冠緯（右）接受林似諭訓練師（左）指導CAD機械設計製圖3D列印成形技巧。（中彰投分署）

    2024/09/05 20:05

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕有技職界奧運之稱的2024國際技能競賽將於9月10日至15日於法國里昂盛大登場，勞動力發展署中彰投分署所培訓的15名國手積極做最後準備，其中，CAD機械設計製圖職類國手劉冠緯在去年11月的亞洲技能競賽中奪下銀牌，今年力拚金牌，希望讓世界看見台灣技職的實力。

    目前台灣科技大學三年級的劉冠緯就讀草屯商工時，老師看見他在CAD機械設計製圖的潛力，便推薦他到中彰投分署接受培訓，展開競賽之路，從分區賽、全國賽到國手選拔賽，一路過關斬將成為國手。

    劉冠緯在去年11月前往阿布達比參加亞洲技能競賽時，首次感受到國際賽事的緊張氛圍，但他快速調整心態專注投入競賽，一舉奪下銀牌，這次冠緯針對自身的不足加強練習，期待能為台灣再添一枚獎牌。

    培訓劉冠緯的中彰投分署林似諭訓練師指出，CAD機械設計製圖領域應用層面很廣，比賽內容涵蓋3D實體模型、工程圖、影像圖、實物測繪、設計變更及3D列印等技術，而且國際賽題目多變，無法從歷屆題目判斷今年的方向，需要花費更多時間適應題型的變化，加上技術項目多且雜，考驗選手的技術與應變能力。

    林似諭說，冠緯個性沉穩且嚴以律已，只要拿捏好解題速度，加強在賽場上的臨場反應，就能夠有很好的成績。

    本屆國際技能競賽由來自世界各國逾千名選手共同競技，台灣將派出50職類58位國手及表演賽1職類1位選手參賽，中彰投分署表示，今年培訓15位國手參賽，包括CAD機械設計製圖、工業機械、家具木工、汽車技術、珠寶金銀細工、CNC車床、造園景觀等。

    劉冠緯練習CAD機械設計製圖職。（中彰投分署）

    劉冠緯練習CAD機械設計製圖職。（中彰投分署）

    中彰投分署劉秀貞分署長為國手加油打氣。（中彰投分署提供）

    中彰投分署劉秀貞分署長為國手加油打氣。（中彰投分署提供）

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