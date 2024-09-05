動起來！99國民體育日 台中公有運動場館免費使用

鼓勵民眾健康動起來，;台中9日國民體育日公有運動場館免費使用。（圖：市府提供）

2024/09/05 20:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕奧運及帕運接連舉行，民眾對運動關注度增，台中市配合9月9日國民體育日，包括國民暨兒童運動中心、公立游泳池等公有運動設施，體育日當日免費開放使用，部份運動中心更加碼推出體育日專屬活動與優惠，鼓勵民眾動起來，享受健康生活。

台中市府積極打造酷運動、酷城市，舉辦多元運動活動，台中市運動局及主計處統計，去年台中市舉辦772次各項體育活動，吸82.9萬人次參與，活動數比前年增加2成，參與人數也增加18.59萬人次，約增加2成9；此外，參與男性參與數47.23萬人次，約佔5成7比例，女性則有35.67萬人次參與，佔約4成3比例。

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考量民眾參與體育活動數增加，近來又逢奧運及帕運舉辦，民眾對運動關注度提昇 台中市配合國民體育日推出全民運動優惠，9日當天，包括潭子、大里、長春等3處國民暨兒童運動中心及南屯、北區及朝馬國民運動中心，游泳池及健身房可不限時間開放民眾免費使用，另羽球場、籃球場、桌球場也免費租借；其餘包括港區運動公園、公立游泳池、網球場、棒壘球場等運動設施，也免費開放使用。

此外，西大墩兒童運動中心特地推出免費親子攀岩體驗活動；潭子運動中心更加碼推出月季卡優惠，當日壽星享85折優惠，身分證有9或9月壽星則享95折等優惠，並同時推出免費樂齡羽球、活動有氧、伸展瑜珈及皮拉提斯等課程。

運動局代理局長游志祥表示，台中市運動中心各場館使用人次逐年遞增，顯示市民對於運動參與意願提高，運動局積極優化各場館設施，北區運動中心首次引進「AI防護系統」輔助救生員，提升游泳環境安全，朝馬運動中心今年增設7面羽球場並改善照明，健身房器材也導入AI系統，可分析、指導動作達到有效率運動等。

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