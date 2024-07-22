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數位浪潮不掉隊 台大文學院將開專屬AI課

國立台灣大學文學院今天在官網發布，從113學年（今年8月）起將以1年為單位，輪流開設兩門專屬文學院學生的AI課。（圖擷取自官網）

國立台灣大學文學院今天在官網發布，從113學年（今年8月）起將以1年為單位，輪流開設兩門專屬文學院學生的AI課。（圖擷取自官網）

2024/07/22 12:45

〔記者林曉雲／台北報導〕數位浪潮不掉隊，國立台灣大學文學院今天在官網發布，從113學年（今年8月起）將以1年為單位，輪流開設兩門專屬文學院學生的AI課，積極應對AI社會的到來，以AI是文明參與者的條件下，思考如何與AI合作，進行跨歷史、跨文明的宏觀思想實驗。

文學院說明，人文教育需要培養人文技能，使學生能夠理解並習得語言連結的基本技術；AI的成立條件是如何能模擬人類的人文生產，並能更有效地超越人類的尺度，近來的AI技術其實是一種依賴語言連結的技術而構成的LLM（大型語言模型），人文教育仍然需要培養人文技能，使得學生能夠理解並習得語言連貫、連結的基本技術，並培養詮釋和想像力，透過歷史和藝術的視野，幫助開發人類文明。

文學院表示，將發展與未來科技的對話與合作，未來AI將扮演建設人類文明的重要角色，因此，人文教育的新課題是如何利用AI，以及如何與AI合作來推動文明進步，強調台大文學院正在積極應對AI社會的到來，目前已積極引入AI的實質培訓，以AI是文明參與者的條件下，思考如何與AI合作，進行跨歷史、跨文明的宏觀思想實驗。

文學院的基礎AI課程以1年為單位，輪流開設兩門專屬文學院學生的AI課，包括3學分專題「AI與數位人文研究專題」，自113學年第1學期開始，由老師蔡宗翰開設，另是3學分導論「生成式AI的人文導論」，自113學年第2學期開始，課程設計以文學院的學生為主，強調概念與AI在人文領域的靈活應用，包括「音樂、戲劇、藝術」和「語言、歷史、哲學與文化」兩個主軸，老師謝舒凱將逐步帶領與培育師資及助教團隊。

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