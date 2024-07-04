拉拉山水蜜桃之夜週六Matzka嗨唱 水蜜桃公主8佳麗爭后冠

得過金曲獎和金音獎的原住民歌手Matzka，7年前拉拉山水蜜桃之夜超嗨演出。（資料照，記者李容萍攝）

2024/07/04 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原鄉復興區拉拉山「水蜜桃之夜」和「水蜜桃公主」選拔週六（6日）登場，邀請金曲獎和金音獎雙料得主Matzka、從選秀節目走紅的歌手「吱吱」郭芝呤接力演唱，這是Matzka睽違7年再度上拉拉山參加水蜜桃之夜演出，要讓活動熱度推到最高點，嗨翻拉拉山。

拉拉山水蜜桃香甜多汁、遠近馳名，每年6到8月是盛產期，6日下午1點到晚上9點在上巴陵停車場舉辦「水蜜桃之夜」和「水蜜桃公主」選拔。復興區長蘇佐璽說，今年活動以「七桃一夏，復興水MOMO」為主題，水蜜桃評鑑參賽標準為8粒裝，需達3斤4兩以上；而水蜜桃公主選拔有8位佳麗參選，羅佳馨、蘇姵綺、簡筱娟、虎宇庭、曾婕妤、吳頌恩、戴芷怡、林君，年齡從16歲到30歲不等，每位都具備十八般武藝，當天將展現水蜜桃公主的多元面貌與獨特魅力，邀請專業評審評分，歡迎遊客一起到場猜猜誰最具冠軍相。

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現場周邊設有多個優質在地攤位，好吃、好玩又好用的農特產品，於現場攤販消費滿額可兌換限量水蜜桃冰沙或DIY手作體驗；打卡上傳社群軟體，還可獲活動專屬小禮物。

桃園復興歷屆「水蜜桃公主」出席水蜜桃之夜活動宣傳。（復興區公所提供）

桃園市原鄉復興區拉拉山水蜜桃香甜多汁、遠近馳名。（記者李容萍攝）

原住民歌手Matzka和從選秀節目走紅的歌手「吱吱」郭芝呤將在水蜜桃之夜壓軸演唱。（復興區公所提供）

桃園市原鄉復興區拉拉山水蜜桃香甜多汁、遠近馳名。（記者李容萍攝）

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