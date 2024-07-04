雲霧限定好康！「拉拉山生態旅遊FB粉專」抽好禮

拉拉山國家森林遊樂區自開園以來，年遊客量已突破19萬人次。（記者李容萍攝）

2024/07/04 22:13

〔記者李容萍／桃園報導〕農業部林業及自然保育署新竹分署感謝遊客對拉拉山國家森林遊樂區解說導覽活動的支持與喜愛，即日起到10月31日，在「拉拉山生態旅遊」粉絲專頁按讚，在抽獎活動貼文下方留言「一起去拉拉山看巨木！」Tag 3名朋友，再分享貼文到個人動態，設為公開狀態，即可獲得抽獎資格，月月都將抽出5名幸運兒，可獲拉拉山雲霧限定的R'ra山系運動長巾或檜木沁涼對杯。

拉拉山國家森林遊樂區去年4月18日成立，以紅檜、台灣扁柏巨木群聞名全國，是北台灣最佳親近巨木的觀賞點。林業及自然保育署新竹分署除構建園區基礎設施之完善及提升服務品質，於2021年起委託社團法人台灣生態旅遊協會，培力拉拉山國家森林遊樂區周邊社區解說員，也盤點周邊部落食、宿、遊、購、行等旅遊資源，發展周邊社區生態旅遊遊程，以活絡原鄉部落產業與經濟，共創拉拉山共榮新局面。

請繼續往下閱讀...

目前拉拉山社區解說員由經過考核認證的在地夥伴組成，讓在地人說在地故事。為了提供有需求生態旅遊需求的民眾一個專屬窗口，特成立拉拉山生態旅遊粉絲專頁，除了提供拉拉山特色資源介紹，也提供拉拉山解說導覽預約報名資訊，導覽解說分為「拉拉山霧林漫步」、「走入拉拉山巨木原鄉」2條路線。

新竹分署分署長夏榮生說，拉拉山國家森林遊樂區自開園以來，年遊客量已突破19萬人次，分署持續深入盤點拉拉山地區食宿遊購行產業鏈結構，以拉拉山國家森林遊樂區聯外的桃116線為軸線，積極投入「一線二心」深度生態旅遊培力，也同步推出主角是拉拉山檜木巨木的酷卡，主色調為代表拉拉山水蜜桃的粉桃色及森林環境的橄欖綠，展現溫暖、深沉而柔和的意涵，歡迎大家來聽解說享導覽，拼接蒐集，組合屬於自己的拉拉山巨木酷卡。

美麗的R'ra山系運動長巾。（林業及自然保育署新竹分署提供）

檜木沁涼對杯。（林業及自然保育署新竹分署提供）

拉拉山巨木酷卡。（林業及自然保育署新竹分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法