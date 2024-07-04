為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雲霧限定好康！「拉拉山生態旅遊FB粉專」抽好禮

拉拉山國家森林遊樂區自開園以來，年遊客量已突破19萬人次。（記者李容萍攝）

拉拉山國家森林遊樂區自開園以來，年遊客量已突破19萬人次。（記者李容萍攝）

2024/07/04 22:13

〔記者李容萍／桃園報導〕農業部林業及自然保育署新竹分署感謝遊客對拉拉山國家森林遊樂區解說導覽活動的支持與喜愛，即日起到10月31日，在「拉拉山生態旅遊」粉絲專頁按讚，在抽獎活動貼文下方留言「一起去拉拉山看巨木！」Tag 3名朋友，再分享貼文到個人動態，設為公開狀態，即可獲得抽獎資格，月月都將抽出5名幸運兒，可獲拉拉山雲霧限定的R'ra山系運動長巾或檜木沁涼對杯。

拉拉山國家森林遊樂區去年4月18日成立，以紅檜、台灣扁柏巨木群聞名全國，是北台灣最佳親近巨木的觀賞點。林業及自然保育署新竹分署除構建園區基礎設施之完善及提升服務品質，於2021年起委託社團法人台灣生態旅遊協會，培力拉拉山國家森林遊樂區周邊社區解說員，也盤點周邊部落食、宿、遊、購、行等旅遊資源，發展周邊社區生態旅遊遊程，以活絡原鄉部落產業與經濟，共創拉拉山共榮新局面。

目前拉拉山社區解說員由經過考核認證的在地夥伴組成，讓在地人說在地故事。為了提供有需求生態旅遊需求的民眾一個專屬窗口，特成立拉拉山生態旅遊粉絲專頁，除了提供拉拉山特色資源介紹，也提供拉拉山解說導覽預約報名資訊，導覽解說分為「拉拉山霧林漫步」、「走入拉拉山巨木原鄉」2條路線。

新竹分署分署長夏榮生說，拉拉山國家森林遊樂區自開園以來，年遊客量已突破19萬人次，分署持續深入盤點拉拉山地區食宿遊購行產業鏈結構，以拉拉山國家森林遊樂區聯外的桃116線為軸線，積極投入「一線二心」深度生態旅遊培力，也同步推出主角是拉拉山檜木巨木的酷卡，主色調為代表拉拉山水蜜桃的粉桃色及森林環境的橄欖綠，展現溫暖、深沉而柔和的意涵，歡迎大家來聽解說享導覽，拼接蒐集，組合屬於自己的拉拉山巨木酷卡。

美麗的R'ra山系運動長巾。（林業及自然保育署新竹分署提供）

美麗的R'ra山系運動長巾。（林業及自然保育署新竹分署提供）

檜木沁涼對杯。（林業及自然保育署新竹分署提供）

檜木沁涼對杯。（林業及自然保育署新竹分署提供）

拉拉山巨木酷卡。（林業及自然保育署新竹分署提供）

拉拉山巨木酷卡。（林業及自然保育署新竹分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
別拿頭去碰運氣！能高越嶺道落石頻發 林業署：高繞＋戴頭盔就對了
2024/07/02 12:33

別拿頭去碰運氣！能高越嶺道落石頻發 林業署：高繞＋戴頭盔就對了
拉拉山社區解說員加入導覽 搶攻國旅團客商機
2023/06/18 21:49

拉拉山社區解說員加入導覽 搶攻國旅團客商機

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
泰有藝思！ 拉拉山園區公共藝術「與森林共舞」亮相
2024/02/06 23:47

泰有藝思！ 拉拉山園區公共藝術「與森林共舞」亮相
歷屆公主「回娘家」！推廣桃園拉拉山最甜水蜜桃
2024/06/22 19:37

歷屆公主「回娘家」！推廣桃園拉拉山最甜水蜜桃

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
全國第19座國家森林遊樂區 拉拉山森遊區開園
2023/04/18 21:50

全國第19座國家森林遊樂區 拉拉山森遊區開園
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播