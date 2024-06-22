歷屆公主「回娘家」！推廣桃園拉拉山最甜水蜜桃

復興區公所邀請歷屆水蜜桃公主推廣水蜜桃。（記者黃政嘉攝）

2024/06/22 19:37

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市拉拉山水蜜桃正值最甜的中生桃盛產期，復興區公所今於角板山舉辦水蜜桃推廣記者會，邀請歷屆水蜜桃公主「回娘家」，特別穿上泰雅族服走秀，推廣在地優質水蜜桃，下月繼續於上巴陵停車場辦水蜜桃公主選拔，邀民眾共襄盛舉。

復興區水蜜桃主要種植拉拉山的高義里、三光里、華陵里等地，種植面積超過200公頃。桃園市政府農業局主秘黃玉詩表示，復興區有好山好水、農產品，以及部落泰雅文化，值得大家體會，歡迎全國民眾來復興區進行一趟原民之旅。

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復興區長蘇佐璽表示，這次推廣活動跟以往不同，邀請歷屆水蜜桃公主做族服走秀，香脆可口的水蜜桃，加上角板山美好的山川風景，期望透過複合式行銷活動，將在地優質農特產品推廣出去。

蘇佐璽說，目前水蜜桃產量約1000多公噸，受氣候暖化影響，今年產量約減1至2成，不過價格沒什麼變化，目前有農會協助銷售，明年計畫藉網路行銷擴大推廣，7月6日將在上巴陵停車場舉行「水蜜桃之夜」水蜜桃公主選拔活動，歡迎民眾共襄盛舉。

復興區農會理事長曾鴻姿表示，今年受氣候影響，拉拉山水蜜桃體積略小一些，目前至7月底，正是成熟期約1個半月內的中生桃盛產期，是水蜜桃最甜的時候，農會也幫忙農民推銷，民眾可在農會網站訂購。

今天參與推廣的2023年水蜜桃公主簡孝秦表示，復興區很多好山好水，觀光景點、露營區以及農產品都極具亮點，拉拉山水蜜桃外表有絨毛，香氣明顯，在樹上生長愈久，水分也愈多，「我們的水蜜桃就是又甜又香，跟水蜜桃公主一樣漂亮」。

2023年水蜜桃公主簡孝秦說拉拉山水蜜桃又甜又香。（記者黃政嘉攝）

水蜜桃公主穿上泰雅族服走秀。（記者黃政嘉攝）

目前正值拉拉山水蜜桃最甜時節。（記者黃政嘉攝）

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