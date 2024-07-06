科教館攜手台師大 國小生AI 程式競賽有看頭

科教館攜手台師大今舉辦國小生AI程式競賽。（科教館提供）

2024/07/06 19:38

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科學教育館攜手國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系，今日合辦「2024年 AI START ! 程式競賽」，以國小學生為對象，透過有趣刺激的遊戲式競賽，讓小朋友藉此認識AI，學習程式設計，向下扎根AI程式教育。

科教館長劉火欽說明，4項程式競賽和2項創意賽，共有68個隊伍，來自11個縣市，199位學生、69位指導老師參加。以「START！AI智慧小車」為例，參賽選手需利用搭載AI影像辨識鏡頭的小車進行任務學習，並根據題目改良車子完成挑戰，提升對AI程式設計與機器人學習的興趣。

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此外，「機器人任務賽（R4M）」則結合AI程式機器人和積木，參賽者需使機器人在2分鐘內完成多項挑戰任務，不僅考驗選手的程式整合能力，還能迅速提升學生解決問題和團隊合作的能力。

至於「太空能量保衛戰（MARC）」則讓孩子在設計MATRIX金屬機器人、組隊聯盟競技、工程筆記與簡報的過程中，達到激發學生興趣，培訓團隊合作與創新應用能力，為未來的升學就業做好準備。

另，「程小奔火星拓荒挑戰賽」相對是更好入門的程式競賽，鼓勵參賽者保有好奇心，強調探索未知領域的冒險性，比賽場地是佈滿座標的地圖，參賽者控制機器人辨識位置、辨識顏色，來找到最佳捷徑完成拓荒任務。

創意賽強調AI科技在生活上的創新應用，「新創組」需使用Micro:Bit等AI影像或語音辨識模組，讓機器人能執行語音或影像辨識的智慧任務，參賽者以自己住家為主題設計思考AI的創意應用，打造出多樣智能居家專案，並深入探討永續發展目標（SDGs）。

而「創客組」主題則是智慧居家，參賽者使用Artec等開放材料，讓機器人執行居家創意任務，例如製作淨水衛生的水資源循環機、智能健康管理的智慧藥盒等。

創客組HBD小隊─駿驊探索基地拿下第一名。（科教館提供）

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