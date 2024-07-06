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森霸電廠二期回饋喬不攏 地方說明會沒有交集

聲霸公司舉行管線安全與電協金運用的地方說明會，民眾掛布條、綁頭巾表達抗議。（記者吳俊鋒攝）

聲霸公司舉行管線安全與電協金運用的地方說明會，民眾掛布條、綁頭巾表達抗議。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/06 19:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕供應南部科學園區電力的台南森霸電廠，二期機組即將運轉，但天然氣輸送沿用舊管線的安全性遭到質疑，且一期回饋金發放也與地方所認定有高達21.5億元的落差，引發抗議。森霸電廠今天在新市區舉辦說明會，居民綁頭巾、掛白布條表達不滿，現場沒有交集，但過程平和。

森霸電廠位於台南市山上區，是民營天然氣火力發電廠，發電都賣給台電，由於長約17.8公里的管線安全疑慮，以及回饋金的爭議，在立委陳亭妃要求下，經濟部能源署指示森霸召開地方說明會釋疑。

說明會在新市文康育樂中心舉行，座無虛席，包含當地天然氣管線經過的各里居民，以及山上區的自救會成員，陳亭妃與議員陳碧玉、陳秋萍、李文俊等人都到場關心，市府經濟發展局副局長蕭富仁也出席。

森霸則由副總經理邱勝利主持說明會，他說，二期沿用的天然氣管線，今年2月才委託專業公司檢測，而且經過工研院的第三方公正單位確認數據完整性，品質也符合要求，安全無虞。

邱勝利也指出，二期的回饋，依照「電力開發協助金運用與監督管理辦法」來執行，比例分配上，百分之70為補助型，其餘是專案型，會全力做好敦親睦鄰與弱勢關懷。

至於20年來一期回饋造成的落差，邱勝利認為是公司與地方的認知不同，依據售電收入或稅受淨利的比例，已交由中央主管機關去釐清。

經發局副局長蕭富仁則說，森霸二期的操作許可與電業執照都還未取得，之前回饋金的爭議，以及未來電協金的運用，市府會持續追蹤、關心。

與會民眾多質疑森霸的二期機組仍沿用舊管，罔顧沿線住戶的安全，若因壓力過大，發生氣爆，後果不堪設想；也催討一期短缺的回饋金，要求設法彌補。

也有民眾認為森霸長期來有做到社區補助，痛罵該公司沒良心，不太公允，但若真的虧欠地方，確實該檢討、改進。

說明會中雖然發言民眾有的情緒激動，台下也一度鼓譟，最後平和落幕，森霸說，將持續與地方溝通，化解歧見。

聲霸公司舉行管線安全與電協金運用的地方說明會，民眾掛布條、綁頭巾表達抗議。（記者吳俊鋒攝）

聲霸公司舉行管線安全與電協金運用的地方說明會，民眾掛布條、綁頭巾表達抗議。（記者吳俊鋒攝）

立委陳亭妃要求森霸公司確實做好管線安全的檢測。（記者吳俊鋒攝）

立委陳亭妃要求森霸公司確實做好管線安全的檢測。（記者吳俊鋒攝）

前市議員林慶鎮出席說明會，為地方發聲。（記者吳俊鋒攝）

前市議員林慶鎮出席說明會，為地方發聲。（記者吳俊鋒攝）

森霸由副總經理邱勝利（左）主持說明會，回應問題。（記者吳俊鋒攝）

森霸由副總經理邱勝利（左）主持說明會，回應問題。（記者吳俊鋒攝）

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