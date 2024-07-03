尖石水蜜桃上市價略降 7/13.14辦展售會
〔記者黃美珠／新竹報導〕進入7月份就到了新竹縣尖石鄉水蜜桃的產季，鄉長曾國大今天宣布，該鄉水蜜桃今年整體售價比往年便宜，從週五（5日）中午起開放「線上銷售平台」提供網路下訂，7月13、14日在該鄉嘉樂竹屋農特產品展售中心有現場展售會，也跟中華郵政新竹郵局合作設立限量攤位，給農民更多元管道銷售，也讓喜歡水蜜桃的饕家買得更方便。
曾國大說，除了實體展售會現場的優惠好康，網路銷售鎖定單一地址的訂單也祭出不少優惠。
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只要網路下訂單筆訂購20盒以上，可利用團購專線（0909-163840）專案洽辦外，前50組且單筆訂購滿3盒者可免運費；單筆訂購10盒者則可獲加贈隨機出貨的1盒。
而為了歡迎民眾，7月13、14日不遠千里到尖石竹屋參加水蜜桃等在地農特產品的展售活動，現場準備有好禮三重送，還安排有晚會，邀請表演團體和知名歌手到場演出迎賓。
此外，公所今年也幫果農真取到前進：花博公園圓山園區，以及中華郵政新竹郵局轄下的新竹武昌街、新竹英明街、竹北、湖口等支局設限量攤位販售水蜜桃。
公所農業課長田祖妘說，尖石每年5月的五月桃主產地在玉峰村，7月的水蜜桃主產則在秀巒村。後者的種植總面積約68.5公頃，品種有白鳳桃、大久保、中津白桃、上海蜜、黃金桃，口味多樣且今年產量稍多，才剛上市就已有老饕預訂了500盒。
回饋消費者，農民們商議決定，今年粒裝各盒比往年都各便宜100元，依序是：5粒裝的每盒1100元、6粒裝800元、8粒裝700元、10粒裝600元、12粒裝的500元，物美價廉、CP值歷年最高。