尖石水蜜桃上市價略降 7/13.14辦展售會

新竹縣尖石鄉的水蜜桃今年品質依舊卻價格稍降，現在搶購，CP值歷年最高。（記者黃美珠攝）

2024/07/03 14:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕進入7月份就到了新竹縣尖石鄉水蜜桃的產季，鄉長曾國大今天宣布，該鄉水蜜桃今年整體售價比往年便宜，從週五（5日）中午起開放「線上銷售平台」提供網路下訂，7月13、14日在該鄉嘉樂竹屋農特產品展售中心有現場展售會，也跟中華郵政新竹郵局合作設立限量攤位，給農民更多元管道銷售，也讓喜歡水蜜桃的饕家買得更方便。

曾國大說，除了實體展售會現場的優惠好康，網路銷售鎖定單一地址的訂單也祭出不少優惠。

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只要網路下訂單筆訂購20盒以上，可利用團購專線（0909-163840）專案洽辦外，前50組且單筆訂購滿3盒者可免運費；單筆訂購10盒者則可獲加贈隨機出貨的1盒。

而為了歡迎民眾，7月13、14日不遠千里到尖石竹屋參加水蜜桃等在地農特產品的展售活動，現場準備有好禮三重送，還安排有晚會，邀請表演團體和知名歌手到場演出迎賓。

此外，公所今年也幫果農真取到前進：花博公園圓山園區，以及中華郵政新竹郵局轄下的新竹武昌街、新竹英明街、竹北、湖口等支局設限量攤位販售水蜜桃。

公所農業課長田祖妘說，尖石每年5月的五月桃主產地在玉峰村，7月的水蜜桃主產則在秀巒村。後者的種植總面積約68.5公頃，品種有白鳳桃、大久保、中津白桃、上海蜜、黃金桃，口味多樣且今年產量稍多，才剛上市就已有老饕預訂了500盒。

回饋消費者，農民們商議決定，今年粒裝各盒比往年都各便宜100元，依序是：5粒裝的每盒1100元、6粒裝800元、8粒裝700元、10粒裝600元、12粒裝的500元，物美價廉、CP值歷年最高。

新竹縣尖石鄉的水蜜桃今年品質依舊卻價格稍降，現在搶購，CP值歷年最高。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉長曾國大宣布，本週五中午開始尖石水蜜桃的線上銷售平台就會開放消費者下單訂購。（尖石鄉公所提供）

新竹縣尖石鄉水蜜桃今年產量稍多、銷售管道也增加到市區定點設攤販售。（尖石鄉公所提供）

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