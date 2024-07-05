健保急、慢性病照護政策齊發 石崇良曝下一步高血脂也AI管理

健保署長石崇良接受本報「官我什麼事」節目專訪，說明急、慢性病管理政策。（記者張家睿攝）

2024/07/05 10:10

〔記者林惠琴／台北報導〕「健康台灣」是首位醫師總統賴清德的重要願景，新政府上任不到2個月推出「在宅急症照護計畫」，健保署長石崇良接受本報「官我什麼事」節目專訪說明這項感染急症「在家住院」政策，並透露540萬名慢性病患納入照護網規劃，與Google合作利用AI（人工智慧）預測病人疾病風險，目前鎖定糖尿病，下一步高血脂。

「在宅急症照護計畫」是賴清德口中「台灣醫療史上劃時代的里程碑」，石崇良表示，原本居家醫療服務以重症照護最大宗，這些人1年約3分之1至4分之1會發生急性感染而須移動到醫院，高齡社會的長照機構長者也有一樣需求，因此本月起將居家、機構缺乏的最後一塊「急症照護」拼圖補齊。

請繼續往下閱讀...

石崇良指出，當居家病人或機構住民出現肺炎、尿路或軟組織感染時，照護的醫護人員可上門施打抗生素，此舉可減少過去患者在醫院的交叉感染風險，並降低占床率，釋出更多病床供其他病人使用，避免發生傳染病疫情時造成醫療系統崩潰，這是將新冠爆發時期學習的經驗加以應用。

本月起新版「通訊診察治療辦法」上路，放寬適用對象、開立處方，於在宅急症照護扮演關鍵角色。石崇良指出，在家裡住院與在醫院住院不同，醫療人員不可能隨時在旁，但可結合科技將生命訊號透過遠距、穿戴式裝備，甚至智慧床墊，蒐集數據傳回醫療機構24小時監測，搭配醫師通訊診療、護理人員家訪，確保病人獲得應有的醫療服務。

除了急症外，也強化慢性病照護。石崇良指出，國內65歲以上成人8成至少有1種慢性病，過去國際期刊《刺胳針》曾指出，台灣疾病負荷以糖尿病、慢性腎臟病、缺血性心臟病、腦中風合計占約20%最高，這些疾病共通點就是「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），因此新政府推動「三高防治888計畫」，要將80%三高病患加入照護網、加入照護網者80%接受生活習慣諮商、三高控制率達80%。

石崇良提到，國內三高約540萬人，以糖尿病200多萬人為例，目前一半在診所、一半在醫院，分別以家醫計畫、糖尿病共照計畫提供照護，但前者重預防保健，後者重追蹤併發病變，新制調整以「人」為中心，不管參加什麼計畫，都要涵蓋這些服務。

石崇良強調，慢性病在日本稱為「生活習慣病」，照護上有3項重點，包含早期發現共病避免演變為重症、落實預防保健、提升病人自我照顧能力。健保署與Google合作利用AI結合個人生理檢查結果、就醫及診斷紀錄、個人家族史等健保大數據，將疾病風險分級，並預測未來3到5年內罹患中風、心肌梗塞等機率，有助醫師採取醫療決策，也提高患者病識感及時改變生活習慣。第一步鎖定糖尿病患者，下一步擴及高血脂病人。

另外，「病人自主權利法」上路多年，但「叫好不叫座」，石崇良點出問題之一就是簽署預立醫療決定前，要做預立醫療照護諮商（ACP），費用可能相當於一家3口到五星級飯店吃buffet（自助餐），對民眾來說「有點痛」，因此本月起健保給付4類族群，包含安寧緩和醫療條例末期患者、有自主行為能力的輕度失智症患者、衛福部公告「難以忍受、無法治癒疾病」病人、居家醫療照護整合計畫服務對象，預估下半年6萬人受惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法