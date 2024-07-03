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查獲非法禽流感疫苗達千瓶 防檢署：最高處7年徒刑併科450萬罰金

防檢署於3月14日配合雲林地檢署指揮海巡署彰化查緝隊等，查扣1119瓶疑似違法輸入的禽流感疫苗和禁藥，並將涉案人員帶回偵訊。（圖由防檢署提供）

防檢署於3月14日配合雲林地檢署指揮海巡署彰化查緝隊等，查扣1119瓶疑似違法輸入的禽流感疫苗和禁藥，並將涉案人員帶回偵訊。（圖由防檢署提供）

2024/07/03 14:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕非法動物疫苗恐帶來疫病風險，農業部防檢署今（3日）表示，於3月14日配合雲林地檢署指揮海巡署彰化查緝隊等，查扣1119瓶疑似違法輸入的禽流感疫苗和禁藥，並將涉案人員帶回偵訊，防檢署表示，違法輸入動物用藥最高可處7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。

防檢署表示，檢警查扣疑似違法輸入的禽流感疫苗及水禽小病毒抗體等動物用禁藥共計1119瓶，該署表示，目前使用禽流感疫苗國家，均無法有效控制禽流感疫情，現階段應持續收集及更新疫苗使用資訊，並密切觀察歐美等先進國家後續規劃方式，再依我國產業狀況評估其可行性，而我國現今透過禽場生物安全硬體設施升級，禽場工作人員落實生物安全操作，可防範禽流感疫情發生。

防檢署表示，違法製造、輸入、販賣動物用偽藥或禁藥，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣450萬元以下罰金，也呼籲業者不得使用來歷不明及未經核准的動物用藥品來防治動物疾病，查獲違法使用者可處6萬元至30萬元罰鍰，1年內再犯者更可處新臺幣50萬元至250萬元罰鍰。

為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，防檢署設有檢舉專線0800-039131，凡經檢舉而破獲者，檢舉人最高可獲頒奬金20萬元。

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