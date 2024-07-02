每台斤8萬！拉拉山春季高山烏龍茶評鑑 林誠忠蟬聯特等獎

桃園市副市長蘇俊賓（左）頒獎表揚拉拉山春季高山烏龍茶評鑑特等獎林誠忠（右）。（記者李容萍攝）

2024/07/02 19:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽今（2）日在復興區角板山天幕廣場舉行頒獎典禮，今年共計89點茶樣參賽，由茶農林誠忠蟬聯特等獎。在拉拉山經營登瓦祿茶園的林誠忠，從事製茶工作21年，揉製茶葉親力親為，講究細節，加上累積多年製茶功力，再度從眾多參賽對手脫穎而出；依復興區農會比賽茶公訂價格，特等獎每台斤標價8萬元，頭等獎每台斤標價3萬6000元。

其他得獎名單：林誠忠還和翁增蔚、張家興同列頭等獎，金質獎林嘉文，銀質獎吳金池、黃得魁，優質獎楊景韓、陳碧南、湯智暉。

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桃園市副市長蘇俊賓出席頒獎典禮表示，復興區拉拉山為桃園市海拔最高的地區，擁有得天獨厚的自然環境，不但緯度高、氣候冷涼，日夜溫差高達10度以上，且林相保持完整，當地的土壤又屬石礫土，排水性佳，拉拉山茶區種植的茶葉，茶葉面肥厚，所產的烏龍茶，以手工採摘一心二葉的嫩葉製成，茶湯色澤澄黃明亮，滋味濃醇回甘，是桃園高山茶的代表，非常值得消費者選購品嘗。

蘇俊賓說，今年評鑑比賽更引入風味輪，透過直覺式與圖形化方式，使茶葉風味評鑑更為客觀，市府將持續攜手中央、區公所及農會全力支持農民提升產值，並兼顧環境、品質、旅遊等多元面向發展，代代傳承復興之美、讓全台灣都看見。

市府農業局長陳冠義也說，此次評鑑由農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分，為讓評鑑結果更具識別性，規劃出茶葉分級包裝制度，層層嚴格把關就是為了讓消費者買得安心、喝得放心，也讓拉拉山的好茶滋味持續飄香。

會中另表揚「全國優質安全綠竹筍評鑑」獲獎農友及「復興區繪畫競賽」得獎學童，復興區農會總幹事高理忠說，「復興區繪畫競賽」以食農教育為主題，孩子們畫出水蜜桃、綠竹筍、桂竹筍、甜柿、柑橘、香菇、繡球花、茶葉、咖啡豆、高山蔬菜等復興區農特產品，展現食農教育向下扎根推廣成果，得獎作品未來將印製於農產禮盒上。

包括復興區長蘇佐璽、農業部農糧署北區分署副分署長林美華、農業部茶及飲料作物改良場長蘇宗振、桃園市農會總幹事周宗維、復興區農會理事長曾鴻姿及市議員陳瑛、李柏坊等人均蒞會參加。

拉拉山春季高山烏龍茶評鑑頒獎，茶農林誠忠蟬聯特等獎。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左）頒獎表揚拉拉山春季高山烏龍茶評鑑頭等獎張家興（右）。（（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左）頒獎表揚拉拉山春季高山烏龍茶評鑑頭等獎翁增蔚（右）。（記者李容萍攝）

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