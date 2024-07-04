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新北安置病患過世火化「家屬1個月後才知」 社會局認了未通知

蘇女弟弟陳男（左一）4日指控石門區某護理之家，表示今年6月13日收到通知，蘇女已病逝且遺體已火化，讓家屬難以接受，甚至到現在都還未拿到死亡證明。圖為新北市議員顏蔚慈（左二）與陳男兒子（左三）。（記者羅國嘉攝）

蘇女弟弟陳男（左一）4日指控石門區某護理之家，表示今年6月13日收到通知，蘇女已病逝且遺體已火化，讓家屬難以接受，甚至到現在都還未拿到死亡證明。圖為新北市議員顏蔚慈（左二）與陳男兒子（左三）。（記者羅國嘉攝）

2024/07/04 22:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市64歲蘇姓女子領有重度身心障礙證明，於2020年9月7日經社會局安置於石門區某護理之家，但蘇女家屬今（4）日舉行記者會指控，今年6月13日收到通知，蘇女已病逝且遺體已火化，讓家屬難以接受，甚至到現在都還未拿到死亡證明。新北市議員顏蔚慈痛斥，要求社會局應立即嚴正檢討安置及通報機制，提供完整報告向家屬交代，更要清查此機構、全面盤點協助安置的病患情況。

家屬指出，蘇女64歲單身未婚，從小領有重度身心障礙證明，因此在不得已的情況下，弟弟陳先生委託社會局安置，從2020年9月7日起依據身心障礙者權益保障法，安置於石門某護理之家後，今年5月8日，蘇女因病重送往八堵礦工醫院，5月12日醫院致電機構蘇女已死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭，次要原因為尿路感染、鉀離子濃度低下、糖尿病、高血壓。但機構未通知家屬，5月30日即代為將其奠祭、遺體火化，並樹葬於台北市公墓內，直至6月13日接到公所人員詢問才發現蘇女被註記為死亡，讓家屬連最後一面都無法見到。

陳先生痛批，完全無法接受這樣離譜的事情，機構事發至今開了2次協調會也都草草了事，提供醫療報告全都不完整，還稱無家屬聯繫方式、造謠抹黑家屬從未關心還拒絕認屍，實在欺人太甚；顏蔚慈表示，蘇女家屬對護理之家原本充滿信任，認為機構與社工會好好照顧其家人，沒想到結果如此離譜。顏蔚慈與家屬要求，社會局應立即嚴正檢討安置及通報機制，提供完整報告向家屬交代，更要清查機構、全面完整盤點協助安置的病患情況。

社會局回應，對個案於機構安置期間病逝並直接火化，但機構與社會局社福中心未能及時通知，造成家屬遺憾，致上最誠摯的歉意；目前針對內部與機構檢討查核機制，將檢討服務流程與通報機制，懲處相關人員；衛生局則回應，經檢視發現住民為社會局保護安置個案，診斷紀錄死亡原因為「肺炎併發敗血症」，依據機構陳述與就醫紀錄，尚難認定住民有受不當對待，該機構內亦無監視設備。

衛生局表示，該機構在2023年督導考核結果多項分數未達標準，包括無品質相關教育訓練、照護清冊未完備、無性騷擾事件處理流程等。未來將持續追蹤督導改善，並與社會局盡力提供家屬協助，相關醫療爭議亦可協助申請醫療爭議調解。

針對石門某安養機構事件，顏蔚慈要求社會局檢討安置及通報機制，提供完整報告向家屬交代，並清查該機構病患情況。圖為顏蔚慈提供事件時序。（新北市議員顏蔚慈提供）

針對石門某安養機構事件，顏蔚慈要求社會局檢討安置及通報機制，提供完整報告向家屬交代，並清查該機構病患情況。圖為顏蔚慈提供事件時序。（新北市議員顏蔚慈提供）

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