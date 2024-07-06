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暑假HIGH翻天 「愛護鄉土」全民教育體驗現役T-91空氣步槍

「愛護鄉土」全民教育今日在兒童科學館登場，民眾真實體驗國軍現役T-91空氣步槍。（記者洪瑞琴攝）

「愛護鄉土」全民教育今日在兒童科學館登場，民眾真實體驗國軍現役T-91空氣步槍。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/06 16:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕暑假超Fun首檔，熱血一夏！「臺南400全民教育-教育的時空旅行」特展，於暑假一開始就推出多樣夏日樂學活動。今（6）日於兒童科學館戶外廣場，以愛護鄉土、環境永續為主題，除有國防宣導、防災教育、識毒反毒及登革熱病媒蚊防治議題外，也有食農教育體驗，包括文蛤篩選、DIY製作米鬆餅等攤位，活動豐富又有趣。

這次特別邀請南市全民國防教育協會，於場內設置可供民眾體驗的射擊區，讓民眾能夠親身體驗國軍現役T-91空氣步槍的射擊要領，更以「認識國防自主，見證國軍戰力」為教育主軸，結合國軍人才招募與新式兵役制度說明，讓大小朋友能夠近距離接觸國軍武器裝備及體驗活動，支持國軍熱愛國家。

台南教育蘊含豐富在地與多樣性，活動設計從瞭解這塊土地出發，連結環境脈絡中的飲食、農業、國防與防災議題。現場設置多個體驗場域，以SDGs（聯合國永續發展目標）設計的「南能可貴x 環境教育」闖關遊戲，回答與登革熱病媒蚊相關題目就能夠獲得獎品兌換。

大小朋友都很喜歡的食農活動，則在「好食南遇x 食農教育」展區，由建功國小「蛤?來七股吃文蛤」PK東山國小「東山龍眼蜜VS台灣米鬆餅」，將在地特色農產結合校本課程，玩得開心吃得盡興。「拒毒不南、無毒校園」則由春暉志工藉由觸摸仿真毒品教具近距離與民眾互動，提升民眾識毒與防毒之能力。

南市教育局表示，配合暑假到來，市府推出「南夏時刻」活動，串聯各項暑期藝文展演，兒童科學館「教育的時空旅行」特展，館外廣場逢週六假日會有互動闖關或音樂表演，歡迎大家一起感受「臺南400」教育盛宴。

「教育的時空旅行」特展暑期假日活動，今日以愛護鄉土、環境永續為主題登場。（記者洪瑞琴攝）

「教育的時空旅行」特展暑期假日活動，今日以愛護鄉土、環境永續為主題登場。（記者洪瑞琴攝）

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