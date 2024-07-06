彰化鐵路高架化突破瓶頸 縣府讓步原因曝光

彰化市鐵路高架化工程攸關彰化整體發展，縣府認為推動彰化轉型讓高架化工程儘速動工，已經刻不容緩。（圖縣府提供）

2024/07/06 16:08

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解套！彰市鐵路高架化重大進展 機檢段定案設在花壇與二水

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市鐵路高架化機檢段遷移選址問題，彰化縣政府與交通部終於達成共識，決定設置在花壇與二水，卡關點得以突破，關鍵在於縣府認為，推動彰化轉型發展已刻不容緩，鐵路高架化工程不能再延宕了，在兼顧專業與民眾權益下，不再堅持非得要遷移到台中大肚。

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彰化縣政府交通處表示，彰化市鐵路高架化計畫可行性研究於2022年1月3日獲行政院核定，計畫涵蓋烏溪以南彰化市至花壇鄉長達9.5公里鐵路沿線範圍，交通部鐵道局於2022年6月啟動綜合規劃作業，目前進度為期中審查階段。

交通處指出，該計畫案在綜合規劃階段，由於彰化機檢段遷移位置、始發站，還有扇形車庫動態保留之Z字形引道等議題，中央地方無法達成共識，導致綜合規劃作業延宕1年以上，嚴重影響計畫進度。

為了地方繁榮發展，縣府希望高架化工程早日動工並完工，因此自鐵道局啟動綜合規劃起，縣府在歴次審查會議中，針對相關重大議題與鐵道局、台鐵公司不斷交換意見，期盼中央能兼顧鐵路沿線民眾權益，減少徵收及拆遷，把衝擊降到最低。

迄今，縣府考量綜合規劃進度已嚴重落後，惟推動彰化轉型發展實刻不容緩，遂於今年6月26日函請交通部鐵道局，就行政院今年3月15日提出之優先方案（機檢段設花壇、二水雙基地）進行審慎評估，同時考量減少拆遷，降低對鐵路沿線居民的影響，後續縣府尊重並配合鐵道局專業評估的方案，共同推動本計畫早日動工啟用，帶動彰化整體發展。

彰化鐵路高架化工程機檢段選址確定設在花壇、二水雙基地，國定古蹟彰化扇形車庫也會動態保存。（圖縣府提供）

彰化鐵路高架化工程以原線高架四軌佈設方式規劃，北起國道3號下方的大肚溪南岸，南至大埔截水溝，全長約9.5公里。（記者張聰秋攝）

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