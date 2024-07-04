高中生學習維修雨傘、小家電 循環經濟向下扎根

國立中山大學與新化社區大學合作，開辦高中職生循環經濟暑期營隊，並請來維修達人帶領學員一起動手作，實際體驗循環經濟。（新化社大提供）

2024/07/04 19:47

〔記者劉婉君／台南報導〕讓循環經濟在日常生活中向下扎根，國立中山大學與新化社區大學合作，在新化高中舉辦為期2天的高中職生循環經濟暑期營隊，帶領台南、高雄地區32名高中職生，透過參訪清潔隊資源回收場、跟著達人動手維修雨傘或小家電等，體驗循環經濟的多種面向，並發想自己也能執行的行動方案。多位學員說，以後家裡有物品壞掉，不會直接丟掉，會先試著動手修理看看。

高中職生循環經濟暑期營隊已連續第3年舉辦，課程除了介紹生活中的循環經濟，也請來達人指導學生維修雨傘、單車、小家電、農機具、縫補改造等。維修達人洪金和分享修理雨傘的技巧，他說，雨傘的售價低，市場上很少有汰換的零件，一般壞掉就被丟棄，根據統計，全球一年會丟棄6至8億把雨傘，廢棄量驚人，他自己尋找適合的替代品維修，例如最常見的傘骨斷裂，可用壓接端子套住斷裂處，再用鉗子適當將兩端施力固定住即可；傘珠掉落則可以用沒水的原子筆塑膠管或鋁箔包的吸管套住取代，減少浪費。

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升高一的楊同學與潘姓女同學說，循環經濟可以減少對地球環境的破壞，在營隊中實際體驗維修之後，覺得很有趣，以後在家遇到類似情形，也會試著去維修。

中山大學社會學系副教授邱花妹表示，國立中山大學USR邁向永續轉型：城市共事館的全球在地實踐與新化社區大學連續3個暑假合辦營隊，希望更多人對環境問題有感並願意採取一些行動，從源頭去改變消費習慣，從線性的消費模式變成循環經濟的模式，減少資源的消耗，營隊的特色是讓學生不只是聽理念，更藉由維修實作與參訪融合，更理解環境問題與循環經濟，知道有很多東西其實可以維修再使用，也有一群人正身體力行，知道待解決的問題和解決的方法，也能討論自己可以怎麼樣採取行動。

國立中山大學與新化社區大學合作，開辦高中職生循環經濟暑期營隊，並請來維修達人帶領學員一起動手作，實際體驗循環經濟。（新化社大提供）

國立中山大學與新化社區大學合作，開辦高中職生循環經濟暑期營隊，並請來維修達人帶領學員一起動手作，實際體驗循環經濟。（新化社大提供）

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