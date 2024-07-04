高師大營隊偏鄉做公益 校長授旗肯定學生無私奉獻

高師大師生組營隊偏鄉做公益，校長王政彥授旗肯定學生無私奉獻。（教育局提供）

2024/07/04 19:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立高雄師範大學學生自組服務團隊，跨縣市辦理國中小營隊，今年度共計有三個隊，出發前往屏東縣泰武鄉等地服務，校長王政彥除授旗給服務隊同學，並肯定同學取之社會也回饋社會的心，更鼓勵同學藉由出隊貢獻所學，讓參與社團更具意義與價值。

高師大今年的暑期服務隊，分別有特教系學會前往屏東特教學校、宏遠社前往泰武國中、愛鄰社前往長樂國小服務，3個社團分別規劃3天至5天不等的營隊，也針對不同參加學員的特質與屬性設計教案，期能給予參加學員留下特別回憶。

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校長王政彥表示，高師大服務隊配合寒暑假出隊服務，已是學校優良傳統，從學員的團康活動、教案設計、行政庶務、經費爭取等，都是出隊同學一手包辦，顯見高師大同學的積極性，跟專業度不斷上升，更是受到社會各界的高度肯定與讚賞。

高師大學務處也針對這次暑期服務隊辦理「線上說明會」，學務長杜明德特別叮嚀同學，在出隊時的交通安全及服務倫理，更提醒服務隊要注意參加學員的差異，及尊重多元，學務處課外組也提供以往的行政資料給服務隊，以降低出隊的行政成本，讓服務活動更加順暢圓滿。

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