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乳膠枕頭、掃地機器人也要回收？彰化垃圾新制告訴你

今年7月1日起，彰化縣各公所清潔隊垃圾車進入溪州焚化廠落地抽檢更加嚴格，只要發現垃圾中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，將對整車垃圾進行退運處理。（圖環保局提供）

今年7月1日起，彰化縣各公所清潔隊垃圾車進入溪州焚化廠落地抽檢更加嚴格，只要發現垃圾中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，將對整車垃圾進行退運處理。（圖環保局提供）

2024/06/20 16:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕為減少垃圾量，彰化縣將於7月1日起實施資源回收新制，擴大現有回收項目，成為全國首創。新制試辦回收家居紡織品和舊衣物，包括棉被、枕頭、床單、純毛娃娃、帆布鞋及布包等民生日用品。

目前為宣導期，新制實施後，違規者垃圾將被拒收，首次違規罰款1200元，二次違規2400元，依次遞增，最高可罰6000元。如果清潔隊執行不力，垃圾車在溪州焚化廠未通過檢查，整車將被退運，並記點且需參加環保教育課程，更會影響年度環境考核分數，進而影響整體考績。

新制一經公布，不少民眾提出疑問，例如乳膠枕頭並非紡織類，是否也需回收？掃地機器人故障後是否也需分類回收？對此，環保局表示，若民眾對日用品材質有疑問，可直接交由清潔隊處理。環保局將委託廢棄物處理機構和再利用機構業者協助，後端再回收業者將認定能否回收再利用，提煉做成固體再生燃料棒，達到循環經濟的環保效益。

新制回收項目除原有的紙、紙容器、玻璃容器、農藥容器、塑膠容器、薄片塑膠、雜塑膠、乾淨保麗龍、鐵容器、鋁容器、高壓容器、光碟片、水銀溫度計、電池、資訊物品、電子電器、照明光源、生廚餘、熟廚餘外，首次試辦舊衣物及家居紡織品。

根據環保局統計，彰化縣人均垃圾量為0.613公斤/日，高於全國平均的0.567公斤/日，進一步分析垃圾項目，發現其中5至7%是可回收再利用的資源，尤其是紙容器和薄片塑膠。以彰化縣每年垃圾產生量推估，每年約有1萬5000噸可再利用資源被浪費。

為此，新制將薄片塑膠、舊衣及紙餐具列為檢查重點。在對焚化廠垃圾車的抽檢中，若發現垃圾袋中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，將對整車垃圾進行退運處理，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。

彰化縣垃圾新制回收項目除原有的紙、紙容器、玻璃容器、農藥容器、塑膠容器、薄片塑膠、雜塑膠、乾淨保麗龍、鐵容器、鋁容器、高壓容器、光碟片、水銀溫度計、電池、資訊物品、電子電器、照明光源、生廚餘、熟廚餘外，首次試辦舊衣物及家居紡織品，全國首創。（圖環保局提供）

彰化縣垃圾新制回收項目除原有的紙、紙容器、玻璃容器、農藥容器、塑膠容器、薄片塑膠、雜塑膠、乾淨保麗龍、鐵容器、鋁容器、高壓容器、光碟片、水銀溫度計、電池、資訊物品、電子電器、照明光源、生廚餘、熟廚餘外，首次試辦舊衣物及家居紡織品，全國首創。（圖環保局提供）

紙餐具分類回收前，要清洗乾淨再交給清潔隊員處理。（圖環保局提供）

紙餐具分類回收前，要清洗乾淨再交給清潔隊員處理。（圖環保局提供）

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