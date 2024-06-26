外來種入侵羅東百年貯木池 258尾惡霸遭釣友移除

羅東林場貯木池因被多達50種外來種入侵，嚴重影響原生魚種的生存空間，今天有70名釣友受邀到場垂釣，成功移除包括生性兇猛的泰國鱧等258尾「惡霸」。（記者王峻祺攝）

2024/06/26 14:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東林業文化園區今年邁入一百年，園內貯木池因被多達50種外來種入侵，嚴重影響原生魚種的生存空間，今天有70名釣友受邀到場垂釣，成功移除包括生性兇猛的泰國鱧等258尾「惡霸」，其中最大尾長61公分，後續將被作為魚肥及研究使用。

羅東林場百年貯木池，埤塘生態豐富，有斑鱧、俗稱牛屎鯽的高體鰟鮍及鯽魚等約5種原生種，但近年被遊客肆意放養其他魚類，加上與外部溝渠連通，逐漸遭外來種侵擾，威脅本土魚種棲地，林業及自然保育署宜蘭分署曾進行1次全面性網撈，但僅控制2年又被外來種占據。

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宜蘭分署長蕭崇仁說，外來種兇猛幾乎沒有天敵，需要靠人類行動移除才能幫助原生種棲息下去，去年首度以垂釣方式移除，獲得50名釣友迴響，今年再度辦理，邀請70名好手共襄盛舉，雖然要完全清除不容易，但未來會持續不間斷投入資源。

宜蘭分署統計，去年共釣起331尾外來魚種，其中80尾為泰國鱧，最大尾長63.5，今年釣起258尾，泰國鱧占21尾，最長61公分，數量及體長均比去年少及小，初判是因受氣候及氣溫影響，未降雨導致水中含氧量低，加上天氣炎熱，魚的活動力不好，相對比較不吃餌。

宜蘭分署自然保育科長劉啟斌補充，威脅池內生態的外來魚種，包括泰國鱧、吳郭魚與巴西珠母麗等麗魚科魚類，經捕獲後將委由業者集中銷毀製成魚肥或提供宜蘭大學進行研究使用，此次大量移除外來種，將為原生種爭取生存空間，呼籲民眾不要任意放生魚類，避免水域遭占領及被搶奪掠食小魚。

移除外來種垂釣時間約一個上午，有釣友開賽不到10分鐘就搶得頭香，成功釣到第一尾泰國鱧。周姓釣友說，去年友人參賽分享覺得相當有意義，於是今年也報名加入移除行列，泰國鱧生性兇猛，喜歡攻擊小魚，且侵略性高，釣起後要小心尖銳牙齒，釣到最長紀錄有70多公分。

羅東林場百年貯木池移除外來種垂釣時間約一個上午，周姓釣友開賽不到10分鐘就搶得頭香，成功釣到第一尾泰國鱧（記者王峻祺攝）

外來種入侵羅東百年貯木池，今天有70名釣友受邀垂釣移除，總計釣到258尾外來種魚類。（記者王峻祺攝）

泰國鱧生性兇猛，喜歡攻擊小魚，且侵略性高，有著尖銳牙齒。（記者王峻祺攝）

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