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南市通過自治條例納管業者 寵物應採火化及提供收費明細

近年來飼養寵物民眾增多，寵物已成為家庭一員。（圖由南市動保處提供）

近年來飼養寵物民眾增多，寵物已成為家庭一員。（圖由南市動保處提供）

2024/06/26 15:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第4屆第3次定期會今天進行二、三讀會，通過南市府所提的《台南市寵物生命紀念業管理自治條例》，將南市現有的寵物生命業者納入管理，未來業者收受的寵物屍體應以火化方式處理，同時應提供飼主收費明細、收據，預計於明年中實施。

南市農業局表示，近年來飼養寵物民眾增多，寵物已成為家庭一員，後事處理也常引起糾紛，業者也希望有法令可依循，因此制訂此自治條例。台南市飼養貓、狗，約各有7萬餘隻，現有南市寵物生命紀念業者共有4家，包括三子寵物天堂、四方寵物樂園、白馬寵物紀念生命園區及寶貝天堂。希望透過立法，可以讓飼主好好送寵物最後一程。

目前寵物亡故後，依據現行處理方式，若飼養的是鳥、魚，飼主大多以廢棄物方式，交由垃圾車載走，不然就是送至公立動物之家，依據相關規定收費，另外則是交給私人業者處理，收費因團體或個別火化，價格不一。

依自治條例規定，業者所收受的寵物屍體應以火化方式處理，未火化前應冷藏或冷凍，且運送過程應密封，以避免寵物屍體屍水外漏有汙染環境的疑慮。同時也應提供飼主收費明細、收據。

農業局表示，未來自治條例實施後，收費將透明化，避免消費糾紛。而動保處也將於自治條例生效前1年內，參照各縣市作法，訂定相關子法，讓業者可依循辦理申請。

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