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9月1週2次供應學童國產乳 以鮮乳優先

我國將於今年9月起1週2次供應給學童國產乳品，農業部表示已和教育部達共識，將以供應國產鮮乳為優先。（資料照）

我國將於今年9月起1週2次供應給學童國產乳品，農業部表示已和教育部達共識，將以供應國產鮮乳為優先。（資料照）

2024/06/26 15:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部和教育部合作將於今年9月起1週2次供應學童國產牛乳，教育部稱鮮乳有食安疑慮，只願採用保久乳，引發酪農譁然，農業部今（26日）表示，已和教育部達成共識，供應給學童的國產乳品將以鮮乳優先，偏遠運輸不便地區才會供應國產保久乳。

為因應紐國液態乳明年零關稅輸入衝擊，政府編列44億元經費，將自今年9月起供應學童國產乳品，教育部國教署日前稱因擔憂小孩把鮮乳放到晚上再喝會有食安疑慮，因此只願採用保久乳，酪農表示，若要給孩子喝國產乳，應該就要以鮮乳為優先，並表示從小只給孩子喝國產保久乳，在進口鮮乳挑戰下，教育部此舉將擊潰我國酪農產業，民進黨立委陳亭妃、鍾佳濱、蔡易餘日前邀產業與教育部、農業部共同座談協調，教育部代表當場允諾只要冷鏈配送無問題，就願以鮮乳優先。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，經和教育部討論後，已達成共識將優先供應給學童國產鮮乳，偏遠交通不便的校區才會供應國產保久乳，也表示國內鮮乳配送不會有任何問題。

農業部次長胡忠一今出席台北國際食品展台灣館開幕活動，見證見證台灣優良農產品發展協會跟日本推動食農教育的單位「Kids Kitchen」簽合作備忘錄，胡忠一表示，日本當地的做法是每天供應該國當地生產的鮮乳給學生，希望可借鑑已推動時農教育多年的日本經驗，如今年9月起將供應國產牛乳給學童，相關的食農教育方式也可參考日本做法。

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