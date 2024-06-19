斷捨離來了！彰化「舊棉被換好康」時間曝.....這兩樣也算

彰化縣首次推出「舊棉被換好康」活動，納入床單與枕頭，改善民眾棄置路邊、塞爆回收箱的情況。（彰化縣環保局提供）

2024/06/19 23:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這些先別丟！彰化縣環保局繼「10件舊衣換好康」，6月底「舊棉被換好康」26鄉鎮市的時間表出爐了，包括舊棉被、床單與枕頭都納入兌換範圍，每5公斤可換香皂1塊，每人每次最多3份，換完為止。

環保局表示，這次的「舊棉被換好康」活動，為了讓更多民眾都可以參與，希望建立民眾居家紡織品不要再丟一般垃圾，必須另外打包的觀念，因此，同步把床單與枕頭都算進來，但為了公平起見，要兌換宣導品的居家紡織必須保持乾燥才行，不然泡水增加重量，就不予採計。

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環保局說，「舊棉被換好康」活動時間為6月24日到6月28日之間，各地公所辦理時間不同，大部分都是選擇在清潔隊部或是鄉鎮公所，由各地公所自行決定。

環保局強調，配合這次「舊棉被換好康」，也希望民眾能夠斷捨離家中不要的地毯、內衣褲、鞋襪、運動背心、泳衣泳褲與絨毛娃娃，一併打包並帶到各鄉鎮市的指定時間與地點，雖然這些並不參與兌換宣導品，但從今年7月起，這些居家紡織都要另行打包交給資源回收車，作為鍋爐輔助的燃料，不會再進入溪州焚化廠，避免增加焚化爐的負擔。

彰化縣上個月舉辦「舊衣回收換好康」活動，因為只要集滿10件符合規定的舊衣，就能兌換環保洗衣精等宣導品，引起廣大迴響，全縣回收13.5萬多件、重約37公噸的舊衣，斷捨離效果驚人。

彰化縣推出舊棉被換好康，各地兌換時間出爐。（彰化縣環保局提供）

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