廢油變綠金 台師大將成立「綠能與發酵技術研究中心」

台師大今日頒發名譽理學博士給傑出校友、承德油脂董事長李義發（右五），雙方合作在台師大林口校區成立「綠能與發酵技術研究中心」。 （記者林曉雲攝）

2024/06/24 12:20

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學今頒發名譽理學博士給傑出校友、承德油脂董事長李義發，承德油脂與台師大產創學院已展開跨領域合作，未來計畫在台師大林口校區，成立「綠能與發酵技術研究中心」，並搭建企業與學生之間的橋樑，期望培育未來人才，並與前沿技術接軌。

台師大校長吳正己表示，李義發用橫跨物理、化學、生物及工程領域的專業知識，將廢油變成綠金產業，成為國內規模最大的生質柴油製造商，產品行銷世界，台師大表彰他作為ESG（企業社會責任）及循環經濟的先行者，對推動台灣能源轉型與永續發展的卓越成就與貢獻。台師大校友總會理事長、金仁寶集團創辦人許勝雄，中技社董事長潘文炎、承德油脂公司總經理王明瑞等人到場觀禮及祝賀。

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李義發是1937年出生於新北市樹林區，1961年畢業於台師大理化系物理組，長期支持母校台師大學術研究，並進行產學合作，投入酵素基因工程研究，開發新型生物觸媒，以及發展低碳環保的綠色製程，成果獲多國發明專利；2022年獲台灣物理學會頒「產業貢獻獎」；去年起也參與台師大「跨域科技產業創新研究學院」計畫，結合產學研究資源，持續發展綠能科技，培育綠色產業人才。

吳正己表示，李義發創立的承德油脂，回收全台各地廢食用油，製造出獨步全球的優質生質柴油，還推向國際市場，成為全球最大的生質柴油製造商之一，減少碳排放，也為發展再生能源指出新方向。

李義發感謝台師大對他的培育，讓身為礦工之子的他有機會在學術和職涯生涯中取得成績，妻子陳智惠是台師大同班同學，一起創立公司，他受惠於台師大公費支持，抱著飲水思源精神回饋母校，支持還願助學金大樓興建、物理系「太陽能源與工程學分學程」的實驗室裝修與儀器設置應用，今年也與中油簽署生質能源合作備忘錄，為台灣綠能產業貢獻一己之力。他認為「態度決定一生成就」，期勉學生要「肯學」，努力嘗試就有成功的機會。

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