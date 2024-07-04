獨家》鬼剃頭造鎮？竹縣府查獲關西山坡地被濫墾「種」豪宅

去年被查報濫墾的新竹縣關西鎮東山里王爺宮後方山頭上，如今冒出4棟已經完成的違建，和1棟正在施工中的2層樓鋼骨建物。（記者黃美珠攝）

2024/07/04 16:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮東山里6鄰、「王爺宮」後山4甲大的山頭，9年來被不肖者聯手用「鬼剃頭」方式造鎮，每次遭民眾陳情被查獲，業者都「勇於認錯、死不改過」，然後換手經營再繼續蠶食鯨吞，把山頭夷平，甚至「種」豪宅。縣府農業處今天到場稽查後依水保法從重裁罰，且限期業者2個月內改正，同時勒令2年內禁止提出開發申請。另還將會同縣府工務、地政單位持續強力稽查，不排除最終將涉案人移送法辦。

縣府農業處直言，前述山頭地主已換手多次，9年來每次被查獲都是認錯、乖乖繳罰款，卻死不改過，還變本加厲持續非法濫墾。

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今天山坡地保育科會同水保技師、公所農業課前往稽查，確認現場最新被濫墾的山坡地約有3000平方公尺，就在去年11月中被查報處的下方，手法都一樣，地主都沒有申請獲得就大面積開挖。

至於去年被查獲處最近更「長」出了5棟豪宅，除了磚造、鐵皮加蓋、貨櫃屋，還有正在施作的2層樓鋼骨建築，公所確認統統是違建，同步轉報縣府工務處處理。

山保科表示，最新濫墾處因為地主同時植生完成，現雖暫無致生土石流失之虞，但仍將從重開罰，勒令地主2個月內必須使植生覆蓋率達到9成，同時限制其2年內禁止提出開發申請。

關西鎮代周得熙、前東山里長周廷珍父子直言，他們不反對地方開發，但要求必須依法辦理，且不得危害當地居民們的生命財產安全。

涉案的張姓地主今天未現身，由官姓整地者代表，另有名自稱是「業主」代表、身著白色POLO衫男子全程陪同。

他們被地方人士追問時坦言，新濫墾的坡地是官男在2、3週前受張男之託整地的，且確實沒有申請獲准就動工。至於坡地上方、去年11月中被查獲且被罰過的山坡地上新建的建物也沒有建照。

「明知要申請，卻為何不申請就動工整地？」2男面對外人這樣的追問，則是沉默。

周廷珍痛批，這座山頭面積約4甲地，從2015年起就遭逢「鬼剃頭」般的濫墾禍害。當年青翠的山林變成光禿一片引發居民們抗議，就怕下雨爆發土石流，儘管業者當時就被罰了，但官方的作為根本無法嚇阻不肖者持續炒作山林的手段。

去年11月中，不肖者在前述被「鬼剃頭」的北側坡地再度沒有獲准就開挖整地，現場還偷偷施作建物地基，公部門一樣稽查、開罰，業者錢也繳了，卻仍持續進階在地上「種」房子，後來就連新開發社區的名字也有了，廣告看板也明目張膽掛出來了。

最近半個多月，不肖者又在剛「種」了房子的土地下方、「鬼剃頭」的東側再肆意整地、開挖，研判也是要繼續「種」豪宅出售，讓人無語到極點。

去年被查報濫墾的新竹縣關西鎮東山里王爺宮後方山頭上，如今冒出4棟已經完成的違建，和1棟正在施工中的2層樓鋼骨建物（如圖）。（記者黃美珠攝）

去年被查報濫墾的新竹縣關西鎮東山里王爺宮後方山頭上，2棟已經完成的違建磚造豪宅。（記者黃美珠攝）

去年被查報濫墾的新竹縣關西鎮東山里王爺宮後方山頭上，2棟已經完成的違建磚造豪宅。（記者黃美珠攝）

新竹縣東山里王爺宮後山9年內第3度出現地主未經申請許可就大面積開挖整地的濫墾行徑，面積約有3000平方公尺。（記者黃美珠攝）

關西鎮代周得熙（右）跟縣府農業處山保科官員說明現場9年來被不肖者蠶食鯨吞啃食山頭的慘況。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府農業處山保科長潘星輔（背對鏡頭中）跟現場鄉親、被查獲的行為人等說明縣府將嚴懲的態度和立場。（記者黃美珠攝）

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