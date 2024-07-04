「永遠別放棄！」 日冠軍賽車手松田次生 傷癒登台一睹私藏車

日本SuperGT冠軍賽車手松田次生，重傷後復出、來台勉勵車迷。（記者黃旭磊攝）

2024/07/04 16:43

〔記者黃旭磊／台中報導〕日本SuperGT冠軍賽車手松田次生（Tsugio Matsuda），去年在賽道上發生嚴重撞擊事故，重傷獲救後康復，今天秘訪台中南屯私人藏家車庫，松田在傷後兩個月內、重回最熱愛賽道奔馳，勉勵台灣車迷永遠不要放棄明天。

松田次生曾在全日本F3頂級方程式錦標賽、全日本GT錦標賽榮獲並衛冕冠軍，被車迷譽為傳奇人物。今天由日本汽車雜誌Garage Life主編石原淳及E G Wayout日本改裝車品牌社長長谷川睦陪同，造訪南屯區白馬車庫，參觀老闆李明堂私人收藏福斯1952年生產、Type-1 Split Window等全手工製車款。

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松田次生（45歲）在車庫受訪說，2023年6月初比賽，在賽道發生嚴重撞擊事故，肌肉重傷獲救，完成手術所幸並未骨折，克服萬難認真復健，於兩個月內重新回到最熱愛賽道奔馳，勉勵車迷永遠不要放棄明天。

松田次生曾在Formula Nippon達成最年少優勝紀錄，他同時出賽Formula Nippon及全日本GT錦標賽，2007年拿下賽季冠軍，隔年則以壓倒性速度完成衛冕，4年重回NISIMO並出賽SUPER GT，奪得個人第1個大賽冠軍頭銜，翌年蟬聯季賽冠軍，成為唯一在SUPER GT及頂級方程式等兩大賽事中達成賽季2連霸偉業車手，在當地有傳奇車手稱號。

松田曾於2017年2月，經故鄉、日本三重縣知事鈴木英敬陪同訪問高雄草衙道鈴鹿賽道樂園，二度來台，先於3日晚間在台北Riverside Darling餐廳與粉絲見面，今天4日下午前往台中Man’s Cave車庫，舉辦2場雜誌簽書會。

白馬車庫老闆李明堂介紹私藏福斯Type-1 Split Window全手工製車款。（記者黃旭磊攝）

松田次生（右1）勉勵台灣車迷，（左起）日本 E G Wayout社長長谷川睦及Garage Life主編石原淳陪同。（記者黃旭磊攝）

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