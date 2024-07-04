前鎮建隆里平均所得205萬 高雄最富里

前鎮區建隆里豪宅林立，是高雄市平均所得最高的里。（記者侯承旭攝）

2024/07/04 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據一一一年綜合所得稅申報資料，高雄市平均所得最高的行政區是鼓山區，平均所得最高的里則是前鎮區建隆里。

鼓山區平均所得105萬 居首

財政部日前公布一一一年綜所稅申報核定統計專冊，全高雄市平均所得九十二．三萬元，全市三十八個行政區中，鼓山區的平均申報所得達一○五．一萬元，超越了蟬聯多年冠軍的鳥松區一○三．七萬元。

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鼓山生活機能佳 房市熱絡

鼓山區轄內有高美館、農十六等重劃區，綠地面積大，還擁有輕軌、捷運等交通動脈，醫療院所、百貨購物中心持續進駐，生活機能優越，是房市交易熱區，持續吸引高收入族群與專業人士遷入。高美館所在的鼓山區龍水里平均所得一五四萬元、農十六所在的鼓山區龍子里平均所得也達一二五萬元，均是高所得社區。

若以全市八百九十個里分析，高雄市平均所得最高的是前鎮區建隆里，達二○五．五萬元，是高雄市首個平均所得衝破兩百萬元的里，第二高的是新興區榮治里達一七五萬元。左營區福山里人口逾四．五萬人是全國最大里，當年度的平均所得為九十二．七萬元。

亞灣區效應 建隆里豪宅多

人口一四九八人的前鎮區建隆里，位於政府大力開發的亞洲新灣區核心地區，可眺望高雄港美景，同樣擁有輕軌與捷運，距離小港機場不遠，具備海陸空優勢，緊鄰軟體園區與高雄展覽館，區內有多個大型購物中心，台灣第一座好市多量販店即開設於建隆里，區內豪宅林立，成交價屢創新高，堪稱高雄的「天龍國」。建隆里目前還有多個住宅開發案，人口可望持續增加。

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