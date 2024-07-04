為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

前鎮建隆里平均所得205萬 高雄最富里

前鎮區建隆里豪宅林立，是高雄市平均所得最高的里。（記者侯承旭攝）

前鎮區建隆里豪宅林立，是高雄市平均所得最高的里。（記者侯承旭攝）

2024/07/04 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據一一一年綜合所得稅申報資料，高雄市平均所得最高的行政區是鼓山區，平均所得最高的里則是前鎮區建隆里。

鼓山區平均所得105萬 居首

財政部日前公布一一一年綜所稅申報核定統計專冊，全高雄市平均所得九十二．三萬元，全市三十八個行政區中，鼓山區的平均申報所得達一○五．一萬元，超越了蟬聯多年冠軍的鳥松區一○三．七萬元。

鼓山生活機能佳 房市熱絡

鼓山區轄內有高美館、農十六等重劃區，綠地面積大，還擁有輕軌、捷運等交通動脈，醫療院所、百貨購物中心持續進駐，生活機能優越，是房市交易熱區，持續吸引高收入族群與專業人士遷入。高美館所在的鼓山區龍水里平均所得一五四萬元、農十六所在的鼓山區龍子里平均所得也達一二五萬元，均是高所得社區。

若以全市八百九十個里分析，高雄市平均所得最高的是前鎮區建隆里，達二○五．五萬元，是高雄市首個平均所得衝破兩百萬元的里，第二高的是新興區榮治里達一七五萬元。左營區福山里人口逾四．五萬人是全國最大里，當年度的平均所得為九十二．七萬元。

亞灣區效應 建隆里豪宅多

人口一四九八人的前鎮區建隆里，位於政府大力開發的亞洲新灣區核心地區，可眺望高雄港美景，同樣擁有輕軌與捷運，距離小港機場不遠，具備海陸空優勢，緊鄰軟體園區與高雄展覽館，區內有多個大型購物中心，台灣第一座好市多量販店即開設於建隆里，區內豪宅林立，成交價屢創新高，堪稱高雄的「天龍國」。建隆里目前還有多個住宅開發案，人口可望持續增加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播