為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「總統教育獎搖籃」金湖國中吳佳茜 賴清德7/5接見表揚

縣長陳福海（左三）接見獲得總統教育獎的金湖國中吳佳茜（右三）。（金門縣政府提供）

縣長陳福海（左三）接見獲得總統教育獎的金湖國中吳佳茜（右三）。（金門縣政府提供）

2024/07/03 22:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天接見榮獲總統教育獎的金湖國中學生吳佳茜，肯定她從410名候選人中脫穎而出，成為全國56位獲獎者之一，吳佳茜將於5日前往總統府，接受總統賴清德當面表揚。

繼去年陳庭玉後，吳佳茜也是來自金門有「總統教育獎搖籃」之稱的金湖國中，成為該校第13位總統教育獎得主。教育界人士指出，金湖國中能有這麼多的總統教育獎得主，除了獲獎者個人條件，湖中承辦單位積極任事，也功不可沒。

陳福海接見吳佳茜時，除了肯定她樂觀的態度，在語文、藝術領域方面的優異表現，也知道吳佳茜對繪畫的天分，準備一套畫具送給吳佳茜，也很認真的說，要記得畫一張畫給他。

縣府表示，吳佳茜是在全國410位推薦名單中，初選168人進入複選，再由複審委員赴各校實地訪視，並推薦各組獲獎名單，提至總統教育獎委員會審議通過，計有大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，共56名學生獲此殊榮。

縣府教育處指出，吳佳茜就讀金湖國中9年級，自幼獨立自主，凡事抱持正面積極學習的態度，樂觀勇敢突破生命局限，於困境中奮發向上，在藝術、語文領域表現傑出，屢獲縣內美術比賽績優；她面對父親罹癌離世、母親情緒不穩，中風臥病的祖母，始終不怨天尤人，以樂觀正面的心態去迎接每一道人生關卡。

校方指出，吳佳茜希望成為一個對世界有幫助的人，要成為這樣的人，需要有足夠的心理素質跟強烈的同理心。她說，父母從不曾在她面前抱怨喊累，而是一直在她身後無私扶持，不斷鼓勵她；且父母總是說，這次失敗了沒關係，下次再接再厲就好，重要的就是那永不放棄的精神態度，吳佳茜希望她也能成為這樣的人，總在背後默默付出，燃燒自己，照亮別人，遇到困難時越挫越勇，做個幫助社會的無名英雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰縣何姍頤、唐羽勤、嚴宇浩獲總統教育獎 王惠美接見
2024/06/22 13:01

彰縣何姍頤、唐羽勤、嚴宇浩獲總統教育獎 王惠美接見
《獲總統教育獎》黃潮鴻標槍「金厲害」 瞄準奧運
2024/06/27 05:30

《獲總統教育獎》黃潮鴻標槍「金厲害」 瞄準奧運

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
總統教育獎金 何姍頤：用來改善家計
2024/06/23 05:30

總統教育獎金 何姍頤：用來改善家計
媽媽陪讀16年 腦麻生大學畢業
2024/06/24 05:30

媽媽陪讀16年 腦麻生大學畢業

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播