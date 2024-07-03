「總統教育獎搖籃」金湖國中吳佳茜 賴清德7/5接見表揚

縣長陳福海（左三）接見獲得總統教育獎的金湖國中吳佳茜（右三）。（金門縣政府提供）

2024/07/03 22:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天接見榮獲總統教育獎的金湖國中學生吳佳茜，肯定她從410名候選人中脫穎而出，成為全國56位獲獎者之一，吳佳茜將於5日前往總統府，接受總統賴清德當面表揚。

繼去年陳庭玉後，吳佳茜也是來自金門有「總統教育獎搖籃」之稱的金湖國中，成為該校第13位總統教育獎得主。教育界人士指出，金湖國中能有這麼多的總統教育獎得主，除了獲獎者個人條件，湖中承辦單位積極任事，也功不可沒。

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陳福海接見吳佳茜時，除了肯定她樂觀的態度，在語文、藝術領域方面的優異表現，也知道吳佳茜對繪畫的天分，準備一套畫具送給吳佳茜，也很認真的說，要記得畫一張畫給他。

縣府表示，吳佳茜是在全國410位推薦名單中，初選168人進入複選，再由複審委員赴各校實地訪視，並推薦各組獲獎名單，提至總統教育獎委員會審議通過，計有大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，共56名學生獲此殊榮。

縣府教育處指出，吳佳茜就讀金湖國中9年級，自幼獨立自主，凡事抱持正面積極學習的態度，樂觀勇敢突破生命局限，於困境中奮發向上，在藝術、語文領域表現傑出，屢獲縣內美術比賽績優；她面對父親罹癌離世、母親情緒不穩，中風臥病的祖母，始終不怨天尤人，以樂觀正面的心態去迎接每一道人生關卡。

校方指出，吳佳茜希望成為一個對世界有幫助的人，要成為這樣的人，需要有足夠的心理素質跟強烈的同理心。她說，父母從不曾在她面前抱怨喊累，而是一直在她身後無私扶持，不斷鼓勵她；且父母總是說，這次失敗了沒關係，下次再接再厲就好，重要的就是那永不放棄的精神態度，吳佳茜希望她也能成為這樣的人，總在背後默默付出，燃燒自己，照亮別人，遇到困難時越挫越勇，做個幫助社會的無名英雄。

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